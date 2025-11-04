Vegane Foodies aufgepasst
Popcorn Falafel mit Paprika-Harissa
Veröffentlicht:
Knusprige Bällchen mit fluffigem Kern treffen auf die pikante Paprika-Harissa – ein Streetfood-Klassiker neu interpretiert.
Rezept und Zubereitung für 4 Personen:
Vorbereitungszeit 35 Min. • Zubereitungszeit 35 Min. • Gesamtzeit 70 Min.
Zutaten für die Popcorn Falafel
2 Knoblauchzehen
1 rote Peperocini
20 g frischer Koriander
15 g frische Minze
250 g Mais aus der Dose
25 g Maizena
75 g fertiges Popcorn
10 g Limettensaft
1 TL Fleur de Sel
50 g Mineralwasser
Alle Zutaten in den Mixer geben und zu einer glatten, emulgierten Masse verarbeiten.
Falls zu feucht mit etwas Maizena abbinden. Die Masse mit den Händen zu kleinen Kugeln formen und bei 170 ° C goldgelb frittieren.
Zutaten für die Paprika-Harissa
2 geröstete rote Paprika
1 frische Chili
etwas Kreuzkümmel
etwas Korianderpulver
1 Knoblauchzehe
1 EL Zitronensaft
1 TL Ahornsirup
2 EL Olivenöl
etwas Salz
Alle Zutaten in den Mixer geben und zu einer aromatischen Sauce pürieren.
