Vegane Foodies aufgepasst

Popcorn Falafel mit Paprika-Harissa

Veröffentlicht:

Bild: SAT.1 Schweiz

Knusprige Bällchen mit fluffigem Kern treffen auf die pikante Paprika-Harissa – ein Streetfood-Klassiker neu interpretiert.

Rezept und Zubereitung für 4 Personen:

Vorbereitungszeit 35 Min. • Zubereitungszeit 35 Min. • Gesamtzeit 70 Min.

Zutaten für die Popcorn Falafel

  • 2 Knoblauchzehen

  • 1 rote Peperocini

  • 20 g frischer Koriander

  • 15 g frische Minze

  • 250 g Mais aus der Dose

  • 25 g Maizena

  • 75 g fertiges Popcorn

  • 10 g Limettensaft

  • 1 TL Fleur de Sel

  • 50 g Mineralwasser

Alle Zutaten in den Mixer geben und zu einer glatten, emulgierten Masse verarbeiten.

Falls zu feucht mit etwas Maizena abbinden. Die Masse mit den Händen zu kleinen Kugeln formen und bei 170 ° C goldgelb frittieren.

Zutaten für die Paprika-Harissa

  • 2 geröstete rote Paprika

  • 1 frische Chili

  • etwas Kreuzkümmel

  • etwas Korianderpulver

  • 1 Knoblauchzehe

  • 1 EL Zitronensaft

  • 1 TL Ahornsirup

  • 2 EL Olivenöl

  • etwas Salz

Alle Zutaten in den Mixer geben und zu einer aromatischen Sauce pürieren.

