Knusprige Bällchen mit fluffigem Kern treffen auf die pikante Paprika-Harissa – ein Streetfood-Klassiker neu interpretiert.

Zutaten für die Popcorn Falafel

2 Knoblauchzehen

1 rote Peperocini

20 g frischer Koriander

15 g frische Minze

250 g Mais aus der Dose

25 g Maizena

75 g fertiges Popcorn

10 g Limettensaft

1 TL Fleur de Sel

50 g Mineralwasser

Alle Zutaten in den Mixer geben und zu einer glatten, emulgierten Masse verarbeiten.

Falls zu feucht mit etwas Maizena abbinden. Die Masse mit den Händen zu kleinen Kugeln formen und bei 170 ° C goldgelb frittieren.