Klassiker mal anders
Spicy Mate Mule
Veröffentlicht:
Dieser Cocktail aus Folge 5 der neuen Staffel "KochBar" vereint die herbe Tiefe von Mate mit pikanter Würze und spritziger Frische – ein unwiderstehliches Geschmackserlebnis!
Rezept und Zubereitung
Vorbereitungszeit 2 Min. • Zubereitungszeit 5 Min. • Gesamtzeit 7 Min.
Zutaten für den Spicy Mate Mule
5 cl Gin (für Mocktail einfach weglassen)
8 cl gekühlter Mate-Drink von Lidl
6 cl Ginger Beer (alkoholfrei)
2 cl Limettensaft
2,5 Scheiben frischer Ingwer
eine Apfelscheibe zur Deko
etwas frische Minze zur Deko
einige Eiswürfel
Alle Zutaten (außer Ginger Beer) kräftig auf Eis shaken. In einen Kupferbecher oder Longdrinkglas abseihen, mit Ginger Beer auffüllen. Mit Apfelscheibe und Minzzweig garnieren.
Die Folge zum Rezept streamen
Tauche ein in die kulinarische Welt von KochBar
Mehr entdecken
