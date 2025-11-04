Klassiker mal anders

Spicy Mate Mule

Veröffentlicht:

Bild: SAT.1 Schweiz

Dieser Cocktail aus Folge 5 der neuen Staffel "KochBar" vereint die herbe Tiefe von Mate mit pikanter Würze und spritziger Frische – ein unwiderstehliches Geschmackserlebnis!

Rezept und Zubereitung

Vorbereitungszeit 2 Min. • Zubereitungszeit 5 Min. • Gesamtzeit 7 Min.

Zutaten für den Spicy Mate Mule

  • 5 cl Gin (für Mocktail einfach weglassen)

  • 8 cl gekühlter Mate-Drink von Lidl

  • 6 cl Ginger Beer (alkoholfrei)

  • 2 cl Limettensaft

  • 2,5 Scheiben frischer Ingwer

  • eine Apfelscheibe zur Deko

  • etwas frische Minze zur Deko

  • einige Eiswürfel

Alle Zutaten (außer Ginger Beer) kräftig auf Eis shaken. In einen Kupferbecher oder Longdrinkglas abseihen, mit Ginger Beer auffüllen. Mit Apfelscheibe und Minzzweig garnieren.

Die Folge zum Rezept streamen

Ganze Folge
KochBar

Glauben & Hoffnung Gülsha Adilji und Olivia El Sayed

Verfügbar auf JoynFolge vom 09.11.2025 • 15 Min • Ab 6

