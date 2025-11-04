Klassiker mal anders Spicy Mate Mule Veröffentlicht: Vor 2 Stunden Bild: SAT.1 Schweiz

Dieser Cocktail aus Folge 5 der neuen Staffel "KochBar" vereint die herbe Tiefe von Mate mit pikanter Würze und spritziger Frische – ein unwiderstehliches Geschmackserlebnis!

Rezept und Zubereitung Vorbereitungszeit 2 Min. • Zubereitungszeit 5 Min. • Gesamtzeit 7 Min.

Zutaten für den Spicy Mate Mule 5 cl Gin (für Mocktail einfach weglassen)

8 cl gekühlter Mate-Drink von Lidl

6 cl Ginger Beer (alkoholfrei)

2 cl Limettensaft

2,5 Scheiben frischer Ingwer

eine Apfelscheibe zur Deko

etwas frische Minze zur Deko

einige Eiswürfel Alle Zutaten (außer Ginger Beer) kräftig auf Eis shaken. In einen Kupferbecher oder Longdrinkglas abseihen, mit Ginger Beer auffüllen. Mit Apfelscheibe und Minzzweig garnieren.

