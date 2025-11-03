"KURDS IM OHR": Yoldaş und Serhat stellen sich gegenseitig auf die Probe

In der neuen Sendung "Kurds im Ohr" stellen sich die beiden Podcaster Yoldaş & Serhat gegenseitig auf die Probe. Während sich der eine unverhofft in eine für ihn ungewöhnliche Situation begeben muss, gibt ihm sein Freund Anweisungen über Funk direkt ins Ohr.

Yoldaş und Serhat bezeichnen sich selbst als erste kurdische Boygroup. Bekannt geworden sind sie mit ihrem Podcast "Kurds & Bündig". Nun erhalten die beiden ihre eigene TV-Show. Mit viel Spontanität, Schalk im Nacken und vielleicht auch einer kleinen Portion Schadenfreude schicken sie sich in "Kurds im Ohr" gegenseitig auf eine Mission. Die Extra-Herausforderung: Der Auserwählte weiss nicht, was ihm bevorsteht. Um das Ganze abzurunden, wird er ausserdem von seinem Kumpel per Knopf im Ohr angeleitet. Doch die Rache lässt nicht lange auf sich warten, denn die Rollen werden in jeder Episode getauscht.

Yoldas und Serhat hatten bei den Dreharbeiten viel Spass: "Wir kennen uns schon unser halbes Leben. Deshalb wissen wir auch ziemlich gut, wo beim jeweils anderen die Schmerzgrenze liegt. Damit zu spielen und uns gegenseitig in Situationen zu bringen, in denen wir unsere Komfortzone verlassen mussten, war richtig spannend."

"Kurds im Ohr" ab dem 20. Juni 2024 auf Joyn zu sehen und ab dem 27. Juni 2024 auf ProSieben Schweiz.