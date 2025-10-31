"landuf, landab"
Sommergeschichten aus der ganzen Schweiz: Nicole Bircher unterwegs zwischen Igeln, Wasserflugzeugen und Flössern
Aktualisiert:
In der Jubiläumsstaffel von "landuf, landab" reist Moderatorin Nicole Bircher erneut quer durch die Schweiz. In zehn Sommerfolgen entdeckt sie verborgene Schätze, trifft engagierte Menschen und zeigt überraschende Perspektiven auf bekannte und weniger bekannte Regionen.
Auch in der 10. Staffel bleibt sich das Erfolgsformat treu: "landuf, landab" porträtiert das Leben in der Schweiz in seiner ganzen Vielfalt – mal traditionell, mal überraschend modern.
Nicole Bircher trifft Tüftler, Naturkenner oder Tierfreunde
Im Zentrum stehen regionale Geschichten, persönliche Begegnungen und das facettenreiche Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur.
Moderatorin Nicole Bircher ist mit ihrer ungezwungenen und charmanten Art das Gesicht der Sendung. Sie liebt die Natur, ist neugierig auf Begegnungen und stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen. Kein Berg ist ihr zu hoch, keine Wanderung zu steil und keine Aktivität zu anspruchsvoll. Zusammen mit Einheimischen vor Ort gibt Nicole Informationen und so manchen geheimen Tipp zu Land und Leuten. Dem Zuschauer stellt Nicole nicht nur die Besonderheiten verschiedener Regionen vor, sondern vermittelt aktuelle News von dort und gibt sicher auch den einen oder anderen Insider-Tipp für Kurztrips und Freizeit.
Die neue Staffel "landuf, landab" ist ab dem 2. Juli 2025 auf Joyn und ab dem 9. Juli 2025 jeweils am Mittwoch um 19:45 Uhr in SAT.1 Schweiz zu sehen.
"landuf, landab" - Geschichten aus der Schweiz
