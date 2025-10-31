"NextIn Business": Die Zukunft beginnt jetzt! Neue Technologien im Fokus der vierten Staffel

Wie prägen Innovationen unser Leben von morgen? Die vierte Staffel des Wirtschaftsmagazins "NextIn Business" auf SAT.1 Schweiz nimmt das Publikum mit auf eine inspirierende Reise in die Welt von morgen. Moderatorin Lynn Grütter trifft Vordenkerinnen, Forscher und Unternehmer, die mit ihren Ideen und Technologien unseren Alltag nachhaltig verändern.

"NextIn Business" beleuchtet zentrale gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends: Wie gehen wir mit Stress um? Wie gelingt klimafreundliche Mobilität - und welche Rolle können Roboter in unserer Gesellschaft übernehmen? Es sind grosse und wichtige Fragen an die Zukunft, denen "NextIn Business" in fünf neuen Sendungen nachgeht, technologische Innovationen greifbar macht und ihre Bedeutung für unser tägliches Leben aufzeigt.

Technologie trifft Alltag: Zukunftsthemen verständlich erklärt

Lynn Grütter besucht Labore, Startups und Forschungseinrichtungen, spricht mit führenden Expertinnen und begegnet Menschen, die bereits heute in der Zukunft leben. "Mich interessiert, wie Innovation konkret unser Leben verändert – und wer die Menschen sind, die mit Leidenschaft an Lösungen für morgen arbeiten", sagt Moderatorin Lynn Grütter. "Zukunft entsteht nicht nur durch Technologie, sondern durch Menschen, die mutig neue Wege gehen."

Die neue Staffel "NextIn Business" ist ab dem 22. Oktober auf Joyn und ab dem 29. Oktober 2025 jeweils mittwochs um 20:00 Uhr in SAT.1 Schweiz zu sehen.