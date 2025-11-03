Perfekter Snack gesucht?

Antipasti mit Honig

Aktualisiert:

Bild: ProSieben Schweiz

Dieses vegetarische Gericht aus der achten Folge der neuen Staffel "Schudel's Food Stories" eignet sich perfekt als Vorspeise oder Snack bei einem Abend mit Freunden und Familie.

Rezept und Zubereitung für 2 Personen

Vorbereitungszeit 25 Min. • Zubereitungszeit 50 Min. • Gesamtzeit 75 Min.

Zutaten für die karamellisierten Baumnüsse

Zeit: 10 Minuten

  • 2 Handvoll Baumnüsse

  • 1 EL Butter

  • 2 EL Honig

Baumnüsse halbieren oder grob hacken. In einer Pfanne ohne Zugabe von Fett kurz rösten. Butter und Honig beigeben und die Nüsse unter Rühren karamellisieren lassen. Auf ein Backpapier geben und auskühlen lassen.

Zutaten für das Zwiebel-Chili-Topping

Zeit: 10 Minuten

  • 1 Stück große rote Zwiebel

  • 1 Stück kleine rote Chilischote

  • 1 Stück Limette, Saft

  • 1 EL Honig

  • Salz

Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. Chilischote längs halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden. Mit den Zwiebeln mischen. Mit Limettensaft, Honig und Salz abschmecken, alles gut mischen und etwas durchziehen lassen.

Zutaten für die Kapern-Vinaigrette

Zeit: 10 Minuten

  • 2 EL Kapern

  • 2 EL Olivenöl

  • 1 Stück Zitrone, Saft

  • 2 EL Honig

  • 1 Stück Knoblauchzehe

  • Salz

Kapern mit Olivenöl, Zitronensaft und Honig mischen. Knoblauchzehe schälen, pressen und zu der Kapern-Vinaigrette geben. Alles gut mischen und mit Salz abschmecken.

Zutaten für das gegrillte Gemüse

Zeit: 40 Minuten

  • 2 Stück rote Spitzpaprika

  • 1 Stück Aubergine

  • 1 Stück Knoblauchzehe

  • 1 Stück Zucchetti

  • 4 Stück Thymianzweige

  • 6 EL Olivenöl

  • Pfeffer

  • Salz

Spitzpaprika auf den Grill legen und rundum grillieren, bis sich an der Haut schwarze Blasen bilden. Vom Feuer nehmen, abkühlen lassen. Anschließend die Haut mit einem scharfen Messer abschaben. Paprika längs halbieren, entkernen und anschließend in Streifen schneiden.

Aubergine längs in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben rautenförmig einschneiden. Mit Olivenöl bestreichen und mit einer halbierten Knoblauchzehe einreiben. Auf dem heißen Grill beidseitig grillieren.

Zucchetti längs in ca. 5 mm dick Scheiben schneiden, mit Olivenöl bestreichen, Thymianzweige darauf verteilen und auf dem heißen Grill beidseitig grillieren.

Tipp: Das Gemüse lässt sich auch im Backofen (200° C, Unter-/Oberhitze) zubereiten. Spitzpaprika ca. 20 Minuten backen, bis die Haut Blasen wirft und sich dunkelbraun verfärbt. Auberginen benötigen im Ofen ca. 20 Minuten, die Zucchetti-Scheiben ca. 10 Minuten.

Zutaten für den Blütenpollen-Joghurt

Zeit: 5 Minuten

  • 2 TL Blütenpollen

  • 250 g Naturjoghurt

  • 2 Stiele Basilikum

  • Pfeffer

  • Salz

  • Chili Flakes

  • 2 Stück Geißfrischkäse

Blütenpollen zum Joghurt geben und gut mischen. Basilikumblätter von den Stielen zupfen. Blätter grob hacken und unter den Joghurt heben. Mit Salz, Pfeffer und Chili Flakes abschmecken.

Zum Anrichten gegrilltes Gemüse auf einem großen Teller anrichten und mit Kapern-Vinaigrette beträufeln. Geißfrischkäse daraufsetzen, Zwiebel-Chili-Topping darüber geben und mit karamellisierten Baumnüssen mit Blütenpollen-Joghurt garnieren.

