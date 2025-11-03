Antipasti mit Honig

Dieses vegetarische Gericht aus der achten Folge der neuen Staffel "Schudel's Food Stories" eignet sich perfekt als Vorspeise oder Snack bei einem Abend mit Freunden und Familie.

Baumnüsse halbieren oder grob hacken. In einer Pfanne ohne Zugabe von Fett kurz rösten. Butter und Honig beigeben und die Nüsse unter Rühren karamellisieren lassen. Auf ein Backpapier geben und auskühlen lassen.

Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. Chilischote längs halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden. Mit den Zwiebeln mischen. Mit Limettensaft, Honig und Salz abschmecken, alles gut mischen und etwas durchziehen lassen.

Kapern mit Olivenöl, Zitronensaft und Honig mischen. Knoblauchzehe schälen, pressen und zu der Kapern-Vinaigrette geben. Alles gut mischen und mit Salz abschmecken.

Zutaten für das gegrillte Gemüse

Zeit: 40 Minuten

2 Stück rote Spitzpaprika

1 Stück Aubergine

1 Stück Knoblauchzehe

1 Stück Zucchetti

4 Stück Thymianzweige

6 EL Olivenöl

Pfeffer

Salz

Spitzpaprika auf den Grill legen und rundum grillieren, bis sich an der Haut schwarze Blasen bilden. Vom Feuer nehmen, abkühlen lassen. Anschließend die Haut mit einem scharfen Messer abschaben. Paprika längs halbieren, entkernen und anschließend in Streifen schneiden.

Aubergine längs in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben rautenförmig einschneiden. Mit Olivenöl bestreichen und mit einer halbierten Knoblauchzehe einreiben. Auf dem heißen Grill beidseitig grillieren.

Zucchetti längs in ca. 5 mm dick Scheiben schneiden, mit Olivenöl bestreichen, Thymianzweige darauf verteilen und auf dem heißen Grill beidseitig grillieren.

Tipp: Das Gemüse lässt sich auch im Backofen (200° C, Unter-/Oberhitze) zubereiten. Spitzpaprika ca. 20 Minuten backen, bis die Haut Blasen wirft und sich dunkelbraun verfärbt. Auberginen benötigen im Ofen ca. 20 Minuten, die Zucchetti-Scheiben ca. 10 Minuten.