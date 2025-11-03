Für alle Winter-Liebhaber Cremig, heiß, köstlich: Fondue Extra Aktualisiert: 15.10.2025 • 09:58 Uhr Bild: ProSieben Schweiz

René Schudel stellt in der neuen Staffel "Schudel's Food Stories" das perfekte Gericht für kalte Winter-Tage vor. Die Fondue-Variation lässt sich einfach nachkochen und eignet sich perfekt für einen kuscheligen Abend mit Freunden.

Rezept und Zubereitung für 4 Personen Vorbereitungszeit 215 Min. • Zubereitungszeit 60 Min. • Gesamtzeit 275 Min.

Zutaten für das Fondue Zeit: 20 Minuten 400 g Schlossberger alt

400 g Appenberger alt

200 ml Weißwein

2 EL Weißwein

2 EL Maizena Die beiden Käse von der Rinde befreien und anschließend grob reiben. Zusammen mit 200 ml Weißwein in ein Fondue-Caquelon geben und unter Rühren schmelzen lassen. Maizena mit 2 EL Wein verrühren, zur Käsemischung geben und langsam aufkochen lassen.

Zutaten für die Kartoffeln Zeit: 25 Minuten 1 kg Frühkartoffeln

2 TL Salz

2 TL schwarze Pfefferkörner

2 Stück Lorbeerblätter

2 EL Olivenöl Kartoffeln gut waschen. Wasser salzen, mit Pfefferkörnern, Lorbeerblättern, Olivenöl und Kartoffeln aufkochen. Bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten köcheln. Abgießen und Kartoffeln zum Fondue servieren.

Folge zum Rezept streamen Ganze Folge Schudel's Food Stories Fondue Extra Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.04.2025 • 11 Min • Ab 12

Zutaten für den kalt marinierten Lattich Zeit: 40 Minuten, davon 30 Minuten Marinierzeit 10 g Dill

2 Köpfe Mini-Lattich

100 ml Tafelessig

100 ml kaltes Wasser

5 g Salz

25 g Zucker Dill grob hacken. Lattich längs vierteln. Tafelessig, Wasser, Salz und Zucker mischen. Zusammen mit dem Lattich und Dill in einen Zip-Beutel geben, verschließen und 30 Minuten kühlstellen. Lattich aus der Marinade nehmen und zum Fondue servieren.

Zutaten für die kalt marinierten Äpfel Zeit: 40 Minuten, davon 30 Minuten Marinierzeit 2 Stück grüne Äpfel, z.B. Granny Smith

200 ml Tafelessig

200 ml kaltes Wasser

10 g Salz

40 g Zucker

2 g schwarze Pfefferkörner

2 g Koriandersamen Äpfel vierteln, entkernen und in feine Spalten schneiden. Tafelessig, Wasser, Salz und Zucker mischen. Zusammen mit den Apfelschnitzen, Pfefferkörnern und Koriandersamen in einen Zip-Beutel geben, verschließen und 30 Minuten kühlstellen. Apfelschnitze aus der Marinade nehmen und zum Fondue servieren.

Zutaten für den Speck-Pfeffer Zeit: 30 Minuten 10 Tranchen Bratspeck

4 EL schwarze Pfefferkörner Bratspeck in einer Bratpfanne sehr kross anbraten. Anschließend auf Haushaltspapier gut abtropfen und auskühlen lassen. Pfefferkörner im Speckfett rösten, bis sie aufspringen. Ebenfalls auf Haushaltspapier gut abtropfen lassen. Speck in Stücke brechen und zusammen mit den Pfefferkörnern in einen Mörser geben und miteinander mörsern. Zum Fondue servieren.

Zutaten für die Knoblauchpaste Zeit: 60 Minuten 1 Stück Knoblauchknolle

100 ml Olivenöl Knoblauchzehen schälen und in einen Topf geben. Bei niedriger Temperatur zugedeckt köcheln, bis sie weich und bräunlich sind. Im Öl auskühlen lassen. Knoblauch aus dem Öl heben (Öl anderweitig weiterverwenden) und mit einer Gabel zu einer Paste zerdrücken. Zum Fondue servieren.