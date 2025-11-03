Für alle Winter-Liebhaber
Cremig, heiß, köstlich: Fondue Extra
Aktualisiert:
René Schudel stellt in der neuen Staffel "Schudel's Food Stories" das perfekte Gericht für kalte Winter-Tage vor. Die Fondue-Variation lässt sich einfach nachkochen und eignet sich perfekt für einen kuscheligen Abend mit Freunden.
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 215 Min. • Zubereitungszeit 60 Min. • Gesamtzeit 275 Min.
Zutaten für das Fondue
Zeit: 20 Minuten
400 g Schlossberger alt
400 g Appenberger alt
200 ml Weißwein
2 EL Weißwein
2 EL Maizena
Die beiden Käse von der Rinde befreien und anschließend grob reiben. Zusammen mit 200 ml Weißwein in ein Fondue-Caquelon geben und unter Rühren schmelzen lassen. Maizena mit 2 EL Wein verrühren, zur Käsemischung geben und langsam aufkochen lassen.
Zutaten für die Kartoffeln
Zeit: 25 Minuten
1 kg Frühkartoffeln
2 TL Salz
2 TL schwarze Pfefferkörner
2 Stück Lorbeerblätter
2 EL Olivenöl
Kartoffeln gut waschen. Wasser salzen, mit Pfefferkörnern, Lorbeerblättern, Olivenöl und Kartoffeln aufkochen. Bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten köcheln. Abgießen und Kartoffeln zum Fondue servieren.
Folge zum Rezept streamen
Zutaten für den kalt marinierten Lattich
Zeit: 40 Minuten, davon 30 Minuten Marinierzeit
10 g Dill
2 Köpfe Mini-Lattich
100 ml Tafelessig
100 ml kaltes Wasser
5 g Salz
25 g Zucker
Dill grob hacken. Lattich längs vierteln. Tafelessig, Wasser, Salz und Zucker mischen. Zusammen mit dem Lattich und Dill in einen Zip-Beutel geben, verschließen und 30 Minuten kühlstellen. Lattich aus der Marinade nehmen und zum Fondue servieren.
Zutaten für die kalt marinierten Äpfel
Zeit: 40 Minuten, davon 30 Minuten Marinierzeit
2 Stück grüne Äpfel, z.B. Granny Smith
200 ml Tafelessig
200 ml kaltes Wasser
10 g Salz
40 g Zucker
2 g schwarze Pfefferkörner
2 g Koriandersamen
Äpfel vierteln, entkernen und in feine Spalten schneiden. Tafelessig, Wasser, Salz und Zucker mischen. Zusammen mit den Apfelschnitzen, Pfefferkörnern und Koriandersamen in einen Zip-Beutel geben, verschließen und 30 Minuten kühlstellen. Apfelschnitze aus der Marinade nehmen und zum Fondue servieren.
Zutaten für den Speck-Pfeffer
Zeit: 30 Minuten
10 Tranchen Bratspeck
4 EL schwarze Pfefferkörner
Bratspeck in einer Bratpfanne sehr kross anbraten. Anschließend auf Haushaltspapier gut abtropfen und auskühlen lassen. Pfefferkörner im Speckfett rösten, bis sie aufspringen. Ebenfalls auf Haushaltspapier gut abtropfen lassen. Speck in Stücke brechen und zusammen mit den Pfefferkörnern in einen Mörser geben und miteinander mörsern. Zum Fondue servieren.
Zutaten für die Knoblauchpaste
Zeit: 60 Minuten
1 Stück Knoblauchknolle
100 ml Olivenöl
Knoblauchzehen schälen und in einen Topf geben. Bei niedriger Temperatur zugedeckt köcheln, bis sie weich und bräunlich sind. Im Öl auskühlen lassen. Knoblauch aus dem Öl heben (Öl anderweitig weiterverwenden) und mit einer Gabel zu einer Paste zerdrücken. Zum Fondue servieren.
