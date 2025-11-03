Für alle Winter-Liebhaber

Cremig, heiß, köstlich: Fondue Extra

Aktualisiert:

Bild: ProSieben Schweiz

René Schudel stellt in der neuen Staffel "Schudel's Food Stories" das perfekte Gericht für kalte Winter-Tage vor. Die Fondue-Variation lässt sich einfach nachkochen und eignet sich perfekt für einen kuscheligen Abend mit Freunden.

Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Vorbereitungszeit 215 Min. • Zubereitungszeit 60 Min. • Gesamtzeit 275 Min.

Zutaten für das Fondue

Zeit: 20 Minuten

  • 400 g Schlossberger alt

  • 400 g Appenberger alt

  • 200 ml Weißwein

  • 2 EL Weißwein

  • 2 EL Maizena

Die beiden Käse von der Rinde befreien und anschließend grob reiben. Zusammen mit 200 ml Weißwein in ein Fondue-Caquelon geben und unter Rühren schmelzen lassen. Maizena mit 2 EL Wein verrühren, zur Käsemischung geben und langsam aufkochen lassen.

Zutaten für die Kartoffeln

Zeit: 25 Minuten

  • 1 kg Frühkartoffeln

  • 2 TL Salz

  • 2 TL schwarze Pfefferkörner

  • 2 Stück Lorbeerblätter

  • 2 EL Olivenöl

Kartoffeln gut waschen. Wasser salzen, mit Pfefferkörnern, Lorbeerblättern, Olivenöl und Kartoffeln aufkochen. Bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten köcheln. Abgießen und Kartoffeln zum Fondue servieren.

Folge zum Rezept streamen

Ganze Folge
Schudel's Food Stories

Fondue Extra

Verfügbar auf JoynFolge vom 23.04.2025 • 11 Min • Ab 12

Zutaten für den kalt marinierten Lattich

Zeit: 40 Minuten, davon 30 Minuten Marinierzeit

  • 10 g Dill

  • 2 Köpfe Mini-Lattich

  • 100 ml Tafelessig

  • 100 ml kaltes Wasser

  • 5 g Salz

  • 25 g Zucker

Dill grob hacken. Lattich längs vierteln. Tafelessig, Wasser, Salz und Zucker mischen. Zusammen mit dem Lattich und Dill in einen Zip-Beutel geben, verschließen und 30 Minuten kühlstellen. Lattich aus der Marinade nehmen und zum Fondue servieren.

Zutaten für die kalt marinierten Äpfel

Zeit: 40 Minuten, davon 30 Minuten Marinierzeit

  • 2 Stück grüne Äpfel, z.B. Granny Smith

  • 200 ml Tafelessig

  • 200 ml kaltes Wasser

  • 10 g Salz

  • 40 g Zucker

  • 2 g schwarze Pfefferkörner

  • 2 g Koriandersamen

Äpfel vierteln, entkernen und in feine Spalten schneiden. Tafelessig, Wasser, Salz und Zucker mischen. Zusammen mit den Apfelschnitzen, Pfefferkörnern und Koriandersamen in einen Zip-Beutel geben, verschließen und 30 Minuten kühlstellen. Apfelschnitze aus der Marinade nehmen und zum Fondue servieren.

Zutaten für den Speck-Pfeffer

Zeit: 30 Minuten

  • 10 Tranchen Bratspeck

  • 4 EL schwarze Pfefferkörner

Bratspeck in einer Bratpfanne sehr kross anbraten. Anschließend auf Haushaltspapier gut abtropfen und auskühlen lassen. Pfefferkörner im Speckfett rösten, bis sie aufspringen. Ebenfalls auf Haushaltspapier gut abtropfen lassen. Speck in Stücke brechen und zusammen mit den Pfefferkörnern in einen Mörser geben und miteinander mörsern. Zum Fondue servieren.

Zutaten für die Knoblauchpaste

Zeit: 60 Minuten

  • 1 Stück Knoblauchknolle

  • 100 ml Olivenöl

Knoblauchzehen schälen und in einen Topf geben. Bei niedriger Temperatur zugedeckt köcheln, bis sie weich und bräunlich sind. Im Öl auskühlen lassen. Knoblauch aus dem Öl heben (Öl anderweitig weiterverwenden) und mit einer Gabel zu einer Paste zerdrücken. Zum Fondue servieren.

Begleite René Schudel auf seiner kulinarischen Reise

Mehr entdecken