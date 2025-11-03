Für alle Gemüse-Liebhaber
Saisonale Köstlichkeiten: Garten Gemüse
Aktualisiert:
Die neue Ernte ist da, doch was tun mit dem ganzen Gemüse? Finde Inspiration in dem Rezept für Garten-Gemüse aus "Schudel's Food Stories", ganz einfach zum Nachkochen.
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 140 Min. • Zubereitungszeit 70 Min. • Gesamtzeit 210 Min.
Zutaten für das Garten-Gemüse
Zeit: 180-240 Minuten
8 Stück Rüebli
4 Stück Randen
2 Stück Rotkabis
4 EL Olivenöl
4 Prisen Herbamare Kräutersalz
2 Zweige frischer Thymian
100 g Ziegenfrischkäse
Rüebli und Randen vom Grün und den Stielen befreien. Das Gemüse in die heisse Glut legen, mit etwas Glut bedecken und das Gemüse 180-240 Minuten weich garen, je nach Jahreszeit und Grösse des Gemüses.
Draht um den Rotkabis binden und über das offene Feuer hängen und ca. 3 Stunden räuchern.
Rüebli und Randen vorsichtig aus der Glut nehmen und die Haut mit einem Küchenmesser abschaben. Das Gemüse in Spalten schneiden und auf einem Teller anrichten. Mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Thymian-Blättchen abschmecken. Nach Belieben Ziegenfrischkäse darüber bröckeln.
Rotkabis vom Feuer nehmen, äußere Blätter entfernen, halbierten Strunk wegschneiden und Gemüse in Spalten schneiden. Mit der Frühlingszwiebel-BBQ-Salsa servieren.
Zutaten für die Frühlingszwiebel-BBQ-Salsa
Zeit: 30 Minuten
6 Stück Frühlingszwiebeln
4 EL Olivenöl
1 dl Rotweinessig
0,5 dl Portwein
1 Bund frischer Thymian
2 EL Zucker
1 EL Bratensauce
Frühlingszwiebeln mitsamt Grün in feine Ringe schneiden.
Olivenöl in einer Bratpfanne in der heissen Glut erhitzen. Bundzwiebeln beigeben und andünsten. Mit Rotweinessig und Portwein ablöschen. Thymian und Zucker beigeben und mit Bratensauce abbinden. Konfitürenartig einköcheln lassen, bis fast alle Flüssigkeit verdunstet ist.
Zutaten für die Asia Butter
Zeit: 20 Minuten
2 EL Sesamöl
4 EL Sojasauce
2 EL Rohrzucker
1 Stück Zitrone
2 Prisen Cayennepfeffer
200 g Butter
1 TL frischer Ingwer
Sesamöl in einer Bratpfanne in der heißen Glut erhitzen. Sojasauce und Rohrzucker beigeben. Zitronensaft dazu pressen und mit Cayennepfeffer würzen. Kurz aufkochen, dann etwas abkühlen lassen.
Butter in Stücke schneiden und mit dem abgekühlten Sud verrühren, bis sich alles gut verbindet. Ingwer frisch dazu reiben und Asia Butter vor dem Servieren noch etwas abkühlen, damit die Butter noch etwas anziehen kann. Zum Fleisch servieren.
Zutaten für das Tomahawk
Zeit: 40 Minuten
2 Stück Tomahawk-Steaks
3 TL Herbamare Kräutersalz
Tomahawk-Steaks gut einsalzen und einen Draht am Knochen befestigen. Die Fleischstücke je nach Dicke für ca. 30-40 Minuten übers offene Feuer hängen. Zum Schluss kurz in die heiße Glut legen und Fleisch anschließend aufschneiden. Mit dem Garten-Gemüse servieren.
Begleite René Schudel auf seiner kulinarischen Reise
Mehr entdecken
