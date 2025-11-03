Saisonale Köstlichkeiten: Garten Gemüse

Die neue Ernte ist da, doch was tun mit dem ganzen Gemüse? Finde Inspiration in dem Rezept für Garten-Gemüse aus "Schudel's Food Stories", ganz einfach zum Nachkochen.

Zutaten für das Garten-Gemüse

Zeit: 180-240 Minuten

8 Stück Rüebli

4 Stück Randen

2 Stück Rotkabis

4 EL Olivenöl

4 Prisen Herbamare Kräutersalz

2 Zweige frischer Thymian

100 g Ziegenfrischkäse

Rüebli und Randen vom Grün und den Stielen befreien. Das Gemüse in die heisse Glut legen, mit etwas Glut bedecken und das Gemüse 180-240 Minuten weich garen, je nach Jahreszeit und Grösse des Gemüses.

Draht um den Rotkabis binden und über das offene Feuer hängen und ca. 3 Stunden räuchern.

Rüebli und Randen vorsichtig aus der Glut nehmen und die Haut mit einem Küchenmesser abschaben. Das Gemüse in Spalten schneiden und auf einem Teller anrichten. Mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Thymian-Blättchen abschmecken. Nach Belieben Ziegenfrischkäse darüber bröckeln.

Rotkabis vom Feuer nehmen, äußere Blätter entfernen, halbierten Strunk wegschneiden und Gemüse in Spalten schneiden. Mit der Frühlingszwiebel-BBQ-Salsa servieren.