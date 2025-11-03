Ganz schön lecker
Schnitzel Chops
Aktualisiert:
In der letzten Folge der zweiten Staffel von "Schudel's Food Stories" kocht René Schudel ein schmackhaftes Menu über dem Nebelmeer. Hier geht's zum Rezept.
Rezept und Zubereitung
Vorbereitungszeit 60 Min. • Zubereitungszeit 75 Min.
Zutaten für Schnitzel Chops
300 g Lammrack
2 Prisen Herbamare Kräutersalz
2 Eier
2 TL Senf
1 Stück Parmesan
1 Tasse Paniermehl
ein halbes Bund frischen Thymian
3 EL Öl zum Braten
Aus dem Lammrack einzelne Koteletts rausschneiden. Diese mit wenig Kräutersalz würzen. Eier und Senf verquirlen und in einen flachen Teller geben. Parmesan fein reiben und mit dem Paniermehl mischen. Thymian fein hacken, beigeben, gut mischen und die Panade in einen flachen Teller geben. Lammracks zuerst durch die Eimischung ziehen und anschliessend in der Panade wenden. Diesen Vorgang ein zweites Mal wiederholen. Öl in eine Bratpfanne geben und über dem Feuer erhitzen. Lammracks beigeben und rundum braten. Mit Mandarinen Jalapeño Chutney, Golden Fries und Petersiliensalat servieren.
Die Folge zum Rezept streamen
Zutaten für Petersilien Salat
2 grosse Bund italienische Petersilie
10 schwarze Oliven
1 EL Kapern
1 rote Zwiebel
2 Dosen Sardellen in Öl
4 EL Olivenöl
den Saft einer halben Zitrone
2 Prisen Herbamare Kräutersalz
Petersilie waschen, gut trocken schütteln und anschliessend grob hacken. Oliven und Kapern hacken und beigeben. Zwiebel schälen, halbieren, in feine Scheiben schneiden und zum Salat geben. Sardellen fein hacken und ebenfalls beigeben. Olivenöl beigeben und mit etwas Zitronensaft und Kräutersalz abschmecken und alles gut mischen.
Zutaten für Golden Fries
1 grosse Kartoffel
5 dl Öl zum Frittieren
1 Knoblauch
2 Zweige Rosmarin
2 Prisen Herbamare Kräutersalz
Kartoffel in dünne Scheiben schneiden und diese dann anschliessend in feine Stifte schneiden. Kurz ins kalte Wasser geben, so dass die Stärke abgespült wird und anschliessend gut abtropfen. Öl in einem Topf auf dem Feuer erhitzen. Knoblauch waagrecht halbieren und eine Hälfte zusammen mit dem Rosmarin für den Geschmack zum Öl geben. Kartoffelstifte im heissen Öl portionenweise frittieren. Gut abtropfen und mit Salz würzen.
Zutaten für Mandarinen Jalapeño Chutney
3 Mandarinen
eine halbe Zwiebel
den Saft einer halben Zitrone
3 EL Ahornsirup oder Birkenzucker
2 Scheiben Jalapeño
1 TL Herbamare Kräutersalz
Mandarinen schälen, in Schnitze teilen und diese kurz in kaltes Wasser einlegen. Anschliessend mit einem Messerrücken die weisse Haut abschaben. Mandarinenschnitze anschliessend klein schneiden. Zwiebel schälen, fein hacken und zu den Mandarinen geben. Zitronensaft und Ahornsirup beigeben. Jalapeños fein hacken und zusammen mit ein paar Tropfen der Jalapeños-Flüssigkeit beigeben. Mit Kräutersalz würzen und alles gut mischen. Kurz marinieren lassen. Anschliessend auf kleinem Feuer einköcheln lassen, bis kaum noch Flüssigkeit vorhanden ist.
