Für alle Fleisch-Liebhaber Zart und saftig: Schweinehals am Feuer Aktualisiert: 16.05.2025 • 09:27 Uhr Bild: ProSieben Schweiz

René Schudel probiert auf seinen kulinarischen Reisen neue Rezepte aus - wie dieses einzigartige Gericht mit Schweinehals. Hier verleiht das Raucharoma dem Fleisch und dem Gemüse das gewisse Etwas.

Rezept und Zubereitung für 4 Personen Vorbereitungszeit 90 Min. • Zubereitungszeit 240 Min. • Gesamtzeit 330 Min.

Zutaten für den Schweinehals Zeit: ca. 4 Stunden 3 Stück Schweinehals

100 ml Olivenöl

2 EL Sojasauce

200 g Zucker

50 g Paprikapulver, edelsüß

4 EL Salz

2 EL Knoblauchpulver

2 EL Pfeffer Schweinehals rundum in Olivenöl und Sojasauce wenden. Für die Gewürzmischung Zucker, Paprikapulver, Salz, Knoblauchpulver und Pfeffer mischen. Fleisch rundum damit bestreuen und etwas festdrücken. Die Fleischstücke an je zwei Hacken für ca. 2 Stunden über das Feuer hängen. Fleischstücke wenden und nochmals ca. 2 Stunden übers Feuer hängen (je nach Höhe dauert die Garzeit etwas weniger oder länger).

Zutaten für die Erbsli und Rüebli Zeit: ca. 3-4 Stunden 3 Bund Bundrüben

1 kg Erbsen (TK), aufgetaut

2 EL Olivenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer Bundrüben zusammengebunden für ca. 3-4 Stunden über das Feuer hängen. Bundgrün entfernen und Rüebli in Stücke schneiden. Etwas Öl in eine flache Form geben, Erbsli und Rüebli beigeben, auf die heiße Glut stellen und ca. 10-15 Minuten garen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Zutaten für den Lauch Zeit: 3-4 Stunden 5 große Stangen Lauch

2 EL Olivenöl

1 Stück Zitrone und Saft

etwas Salz

etwas Pfeffer Lauch für ca. 3-4 Stunden über das Feuer hängen. Lauch in Stücke schneiden, äußerste Schicht entfernen und das Lauchinneren mit Olivenöl und Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen.

Zutaten für die Kartoffeln Zeit: 3-4 Stunden 2,5 kg Kartoffeln

6 große Zwiebeln

4 EL Olivenöl

etwas Salz Kartoffeln für 3-4 Stunden in die heiße Glut geben. Kartoffeln aus dem Feuer nehmen und in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln beigeben und kurz andünsten. Kartoffeln beigeben und zugedeckt ca. 10 Minuten braten. Mit Salz würzen.

Zutaten für die Kräuterbutter Zeit: 30 Minuten 500 g Butter

0,5 Stück Knoblauchknolle

4 Prisen Salz

1 Stück Glut

1 Schüssel Eiswürfel

1 Bund Schnittlauch, groß Butter in Stücke schneiden und in einen Topf geben. Knoblauch schälen, zur Butter geben und salzen. Butter auf der heißen Glut schmelzen und leicht bräunen. Um ein rauchiges Aroma zu erhalten, 1 Stück Glut für 30 Sekunden in die geschmolzene Butter geben. Glutstück und Knoblauch entfernen und geschmolzene Butter auf Eis so lange mit dem Schwingbesen aufschlagen, bis sie wieder fest und schaumig wird. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden und unter die Butter mischen.