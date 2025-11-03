Für alle Fleisch-Liebhaber
Zart und saftig: Schweinehals am Feuer
Aktualisiert:
René Schudel probiert auf seinen kulinarischen Reisen neue Rezepte aus - wie dieses einzigartige Gericht mit Schweinehals. Hier verleiht das Raucharoma dem Fleisch und dem Gemüse das gewisse Etwas.
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 90 Min. • Zubereitungszeit 240 Min. • Gesamtzeit 330 Min.
Zutaten für den Schweinehals
Zeit: ca. 4 Stunden
3 Stück Schweinehals
100 ml Olivenöl
2 EL Sojasauce
200 g Zucker
50 g Paprikapulver, edelsüß
4 EL Salz
2 EL Knoblauchpulver
2 EL Pfeffer
Schweinehals rundum in Olivenöl und Sojasauce wenden. Für die Gewürzmischung Zucker, Paprikapulver, Salz, Knoblauchpulver und Pfeffer mischen. Fleisch rundum damit bestreuen und etwas festdrücken. Die Fleischstücke an je zwei Hacken für ca. 2 Stunden über das Feuer hängen. Fleischstücke wenden und nochmals ca. 2 Stunden übers Feuer hängen (je nach Höhe dauert die Garzeit etwas weniger oder länger).
Die passende Folge zum Rezept streamen
Zutaten für die Erbsli und Rüebli
Zeit: ca. 3-4 Stunden
3 Bund Bundrüben
1 kg Erbsen (TK), aufgetaut
2 EL Olivenöl
etwas Salz
etwas Pfeffer
Bundrüben zusammengebunden für ca. 3-4 Stunden über das Feuer hängen. Bundgrün entfernen und Rüebli in Stücke schneiden. Etwas Öl in eine flache Form geben, Erbsli und Rüebli beigeben, auf die heiße Glut stellen und ca. 10-15 Minuten garen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Zutaten für den Lauch
Zeit: 3-4 Stunden
5 große Stangen Lauch
2 EL Olivenöl
1 Stück Zitrone und Saft
etwas Salz
etwas Pfeffer
Lauch für ca. 3-4 Stunden über das Feuer hängen. Lauch in Stücke schneiden, äußerste Schicht entfernen und das Lauchinneren mit Olivenöl und Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen.
Zutaten für die Kartoffeln
Zeit: 3-4 Stunden
2,5 kg Kartoffeln
6 große Zwiebeln
4 EL Olivenöl
etwas Salz
Kartoffeln für 3-4 Stunden in die heiße Glut geben. Kartoffeln aus dem Feuer nehmen und in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln beigeben und kurz andünsten. Kartoffeln beigeben und zugedeckt ca. 10 Minuten braten. Mit Salz würzen.
Zutaten für die Kräuterbutter
Zeit: 30 Minuten
500 g Butter
0,5 Stück Knoblauchknolle
4 Prisen Salz
1 Stück Glut
1 Schüssel Eiswürfel
1 Bund Schnittlauch, groß
Butter in Stücke schneiden und in einen Topf geben. Knoblauch schälen, zur Butter geben und salzen. Butter auf der heißen Glut schmelzen und leicht bräunen. Um ein rauchiges Aroma zu erhalten, 1 Stück Glut für 30 Sekunden in die geschmolzene Butter geben. Glutstück und Knoblauch entfernen und geschmolzene Butter auf Eis so lange mit dem Schwingbesen aufschlagen, bis sie wieder fest und schaumig wird. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden und unter die Butter mischen.
Begleite René Schudel auf seiner kulinarischen Reise
