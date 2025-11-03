Perfekt für kalte Wintertage!
Survival Stew
Aktualisiert:
Auf 3.200 Meter über dem Meer kocht René Schudel ein Rezept, dass nicht nur in der Höhe schmeckt.
Rezept und Zubereitung
Vorbereitungszeit 45 Min. • Zubereitungszeit 0 Min. • Gesamtzeit 45 Min.
Zutaten für das Stew
100 g Bratspeck
2 Paar Wienerli
2 EL Öl
1 EL Zwiebel
300 g Hackfleisch
1 Dose gehackte Tomaten
1 Dose Kidney-Bohnen
1 kleine Dose Mais
0,5 Glas Kichererbsen gekocht
1 TL Herbamare Kräutersalz
1 TL Paprikapulver
2 große Prisen Pfeffer
Bratspeck klein schneiden. In der heißen Bratpfanne kurz anbraten. In einen Topf geben. Wienerli in Stücke schneiden und in wenig Öl ebenfalls kurz anbraten. Zum Speck geben. Zwiebel schälen, halbieren und klein würfeln. In wenig Öl anschwitzen und ebenfalls in den Topf geben. Zum Schluss das Hackfleisch anbraten und mit den restlichen bereits angebratenen Zutaten gut mischen. Gehackte Tomaten, Kidney-Bohnen, Mais und Kichererbsen beigeben. Mit Salz, Paprikapulver und Pfeffer abschmecken und auf dem Feuer ca. 30 Minuten köcheln.
Zutaten für die Quesadillas
1 große Rüebli
2 Bundzwiebeln
100 g Raclette-Käse
100 g Cheddar-Käse
1 kleine Chili-Schote
1 Peperoni rot
1 Pack Wrap Tortillas
2 Prisen Herbamare Kräutersalz
1 Prise Herbamare Kräutersalz
Rüebli schälen und fein reiben. Bundzwiebeln halbieren und in feine Scheiben schneiden. Das Grün für den Dip beiseitelegen. Raclette-Käse und Cheddar fein reiben. Chilischote halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden. Peperoni entkernen und ebenfalls in feine Streifen schneiden. Tortillas zur Hälfte mit vorbereiteter Füllung belegen, hälftig zusammenfalten und in der Bratpfanne über dem Feuer beidseitig kurz braten. In Portionen schneiden.
Zutaten für den Dip
2 Bundzwiebel-Grün (Quesadillas)
1 Tasse saurer Halbrahm
3 Prisen Herbamare Kräutersalz
2 Prisen Pfeffer
Restliches Bundzwiebel-Grün der Quesadillas in feine Ringe schneiden und mit dem sauren Halbrahm verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und zu den gebratenen Quesadillas servieren.
Die Folge zum Rezept streamen
Begleite René Schudel auf seiner kulinarischen Reise
Mehr entdecken
"Uncovered" mit Thilo Mischke
Japaner fühlen sich am wenigsten geliebt: Warum ist das so?
"Uncovered" mit Thilo Mischke
"Uncovered": Kollektive Einsamkeit - Warum Japaner so allein sind
"JENKE. REPORT."
Jenke startet eigenen Memecoin – aber kann er damit reich werden?
"Kein Grund"
Nach Trennung: Sara Kulka lehnt Scheidung vom Vater ihrer Kinder klar ab
Was schaut der Grusel-Autor?
Für kalte Tage: Stephen King empfiehlt diese 10 Filmklassiker
Porträt
Muriel Baumeister: So sah der "Spreewaldklinik"-Star vor 33 Jahren aus
Leicht verdientes Geld?
"Galileo" nimmt Dropshipping unter die Lupe: Wird man mit dem Online-Business reich?
Free-TV-Premiere
Filmtipp für heute Abend: Bully Herbigs Mediensatire "Tausend Zeilen"
Der große Überblick
"Hochzeit auf den ersten Blick": Wer lebt 2025 noch zusammen, wer ist getrennt?