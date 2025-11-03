Perfekt für kalte Wintertage! Survival Stew Aktualisiert: 29.10.2025 • 14:14 Uhr Bild: © no source

Auf 3.200 Meter über dem Meer kocht René Schudel ein Rezept, dass nicht nur in der Höhe schmeckt.

Rezept und Zubereitung Vorbereitungszeit 45 Min. • Zubereitungszeit 0 Min. • Gesamtzeit 45 Min.

Zutaten für das Stew 100 g Bratspeck

2 Paar Wienerli

2 EL Öl

1 EL Zwiebel

300 g Hackfleisch

1 Dose gehackte Tomaten

1 Dose Kidney-Bohnen

1 kleine Dose Mais

0,5 Glas Kichererbsen gekocht

1 TL Herbamare Kräutersalz

1 TL Paprikapulver

2 große Prisen Pfeffer Bratspeck klein schneiden. In der heißen Bratpfanne kurz anbraten. In einen Topf geben. Wienerli in Stücke schneiden und in wenig Öl ebenfalls kurz anbraten. Zum Speck geben. Zwiebel schälen, halbieren und klein würfeln. In wenig Öl anschwitzen und ebenfalls in den Topf geben. Zum Schluss das Hackfleisch anbraten und mit den restlichen bereits angebratenen Zutaten gut mischen. Gehackte Tomaten, Kidney-Bohnen, Mais und Kichererbsen beigeben. Mit Salz, Paprikapulver und Pfeffer abschmecken und auf dem Feuer ca. 30 Minuten köcheln.

Zutaten für die Quesadillas 1 große Rüebli

2 Bundzwiebeln

100 g Raclette-Käse

100 g Cheddar-Käse

1 kleine Chili-Schote

1 Peperoni rot

1 Pack Wrap Tortillas

2 Prisen Herbamare Kräutersalz

1 Prise Herbamare Kräutersalz Rüebli schälen und fein reiben. Bundzwiebeln halbieren und in feine Scheiben schneiden. Das Grün für den Dip beiseitelegen. Raclette-Käse und Cheddar fein reiben. Chilischote halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden. Peperoni entkernen und ebenfalls in feine Streifen schneiden. Tortillas zur Hälfte mit vorbereiteter Füllung belegen, hälftig zusammenfalten und in der Bratpfanne über dem Feuer beidseitig kurz braten. In Portionen schneiden.

Zutaten für den Dip 2 Bundzwiebel-Grün (Quesadillas)

1 Tasse saurer Halbrahm

3 Prisen Herbamare Kräutersalz

2 Prisen Pfeffer Restliches Bundzwiebel-Grün der Quesadillas in feine Ringe schneiden und mit dem sauren Halbrahm verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und zu den gebratenen Quesadillas servieren.

Die Folge zum Rezept streamen Ganze Folge Schudel's Food Stories Survival Stew auf dem Gletscher Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.10.2020 • 11 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen