Schock fürs Publikum
"Schlag in die Magengrube": "SOKO Leipzig"-Star Melanie Marschke spricht über Marco Girnths ZDF-Aus
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Marco Girnth gibt seine "SOKO Leipzig"-Dienstmarke ab. Seit der ersten Folge war er als Kriminaloberkommissar Jan Maybach das Gesicht der ZDF-Krimiserie. Jetzt äußerte sich seine Schauspiel-Kollegin Melanie Marschke zu seiner Entscheidung, die Serie zu verlassen.
"Das hat er mir persönlich erzählt": Melanie Marschke über 25 Jahre Zusammenarbeit mit Marco Girnth
Nach einem Vierteljahrhundert ist für Marco Girnth Schluss: Der Schauspieler steigt auf eigenen Wunsch bei "SOKO Leipzig" aus. Für seine langjährige Kollegin Melanie Marschke, die von Anfang an Kommissarin Ina Zimmermann verkörpert, war die Nachricht ein echter Schock - auch wenn sie als Erste davon erfahren hat. "Das hat er mir persönlich erzählt", verriet Marschke in der "Webtalkshow" mit Nico Gutjahr.
Die beiden verbindet nicht nur die Arbeit, sondern eine 28-jährige Freundschaft. "Wir sind gleichzeitig Eltern geworden, wir haben so viel zusammen erlebt", erzählt Marschke. Umso härter traf sie Girnths Entscheidung: "Es war natürlich ein ganz schöner Schlag in die Magengrube, weil das einfach alles verändert."
Während Girnth sich neuen Projekten widmet, bleibt Marschke der Serie treu - allerdings mit klaren Bedingungen. "Ich habe ganz klare Bedingungen gestellt, unter denen ich das auch weitermachen möchte", erklärt sie. Wichtig sei ihr, dass ihre Figur nicht zu einer Randerscheinung wird.
Dass man nicht das Gefühl hat, da bleibt so ein Dinosaurier zurück, wie irgendein Blumenstrauß, der im Hintergrund verblasst. Der halt immer da ist, aber keiner gießt ihn mehr.
Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer stehen ihr dabei weiterhin zur Seite. Marschke betonte, dass gerade der Zusammenhalt des Ensembles der Grund sei, warum "SOKO Leipzig" bereits über so viele Jahre hinweg funktioniert. Girnth selbst wird in der 26. Staffel noch in mehreren Folgen zu sehen sein, bevor seine Ära bei der Krimi-Serie wirklich endet.
"Bricht mir das Herz": Marco Girnth fällt der Abschied nicht leicht
"Es bricht mir das Herz, meine Serienfigur 'Jan Maybach' aus dem Kreis seiner tollen Kolleg:innen treten zu lassen", erklärt der 55-Jährige in seiner ersten Stellungnahme. Gleichzeitig blickt er erwartungsvoll nach vorn: "Ich freu mich auf alles, was da jetzt Neues auf mich zukommen wird." Der Ausstieg ist keine spontane Entscheidung, sondern das Ergebnis einer intensiven persönlichen Phase.
Gegenüber "Bunte" schildert der gebürtige Leipziger, wie ihn der Start in einen neuen Lebensabschnitt ins Grübeln gebracht hat - über das, was gewesen ist, und das, was vielleicht noch vor ihm liegt. "Das 50. Lebensjahr zu überschreiten, macht etwas mit dir. Die Hälfte ist möglicherweise schon rum. Man zieht Bilanz und entdeckt dabei viele Dinge, die man eventuell noch ansteuern wollte in seinem Leben." Ein Prozess, der bei ihm Klarheit schuf und den Entschluss reifen ließ: "Wenn ich noch mal etwas verändern möchte, dann muss das jetzt passieren."
"Ich war sehr gerührt": Marco Girnth plant seinen letzten Fall als Jan Maybach
Noch ist der letzte Auftritt von Jan Maybach nicht ausgestrahlt. In der kommenden 26. Staffel wird Girnth weiterhin in mehreren Folgen zu sehen sein. Seine finale Episode, vorerst mit dem Arbeitstitel "Jan", ist bereits konzipiert, doch der Sendetermin steht noch nicht fest. Wie sich der Ermittler verabschiedet, bleibt noch ein wohlgehütetes Geheimnis. Nur so viel: Die Idee zum Ausstieg kam von Girnth selbst. "Ich hatte eine Idee im Kopf, wie meine Figur die Serie verlassen könnte", verrät er - und offenbar traf er damit genau den richtigen Ton: "Auf Basis dieser Vorschläge wurden dann wirklich schöne Ausstiegs-Folgen geschrieben. Ich war sehr gerührt, als ich die Geschichte schließlich lesen durfte."
Auch wenn die Ära Maybach endet, verschwindet Marco Girnth nicht komplett aus der Fernsehlandschaft. Er ist weiterhin in beliebten Formaten wie "Frühling" oder "Praxis mit Meerblick" zu sehen - dort schlüpft er jeweils in die Rolle eines Tierarztes.
