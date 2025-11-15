Schwarzwald-Krimi
"Tatort: Der Reini" Vorschau 16. November: Familien-Drama mit Geiselnahme
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Im neuen Schwarzwald-"Tatort: Der Reini" geraten die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg in einen Fall, der persönlicher nicht sein könnte: Bergs psychisch kranker Bruder wird verdächtigt, einen Mord begangen zu haben.
Am Sonntag, 16. November, läuft der neue "Tatort"
"Tatort: Der Reini": Darum geht es
In einem kleinen Dorf im Schwarzwald wird eine Apotheke zum Schauplatz eines grausamen Verbrechens: Schränke sind aufgebrochen, Medikamente liegen verstreut, und Blutspuren ziehen sich durch den Raum. In der Wohnung oberhalb der Geschäftsräume wird die Leiche des Apothekers gefunden. Getötet durch einen einzigen, präzisen Schuss. Für die junge Kommissarin Ella Pauls (Luise Aschenbrenner) ist es ihr erster großer Fall, und sie steht vor der überwältigenden Aufgabe, den Tatort zu sichern. Als endlich ihr Kollege Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) eintrifft, macht er sich gleich wieder aus dem Staub. Ihn ereilt eine furchtbare Nachricht: Sein jüngerer Bruder Reinhard (Felician Hohnloser), der seit Jahren in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie lebt, ist ausgebrochen. Hat er etwas mit dem Mord zu tun? Es wäre ja nicht das erste Mal ...
Die Last der Familie
Gemeinsam mit dem gewaltbereiten Luke Badrow (Karsten Antonio Mielke) und der wortkargen Mika Novak (Mareike Beykirch) ist Reini aus der Psychiatrie geflohen und will auf dem abgelegenen Familienhof untertauchen. Als sein Bruder Friedemann ihn intuitiv auf dem Hof der Familie sucht, entdeckt er zunächst den PKW des ermordeten Apothekers und die Tatwaffe. Sofort ist klar, dass die drei etwas mit dem Mord zu tun haben müssen. Hin- und hergerissen zwischen der Verantwortung für seinen Bruder und dem immer aggressiveren Verhalten von Badrow, weiß er nicht, wie er handeln soll. Schließlich wird er von Badrow mit Waffengewalt auf dem Hof festgehalten. Da seine Kollegin Franziska Tobler mittlerweile so sauer auf ihn ist, da sie ihn nicht erreicht, macht sie sich selbst auf den Weg zum Berg’schen Hof und läuft dort direkt in die Mündung von Badrows Pistole …
Spannende Facts für Krimi-Fans:
"Sie gibt mir Sicherheit": "Tatort"-Star Ulrike Folkerts schwärmt von ihrer Partnerin
Tatort"-Kommissare mit kurzen Einsätzen: Die Eintagsfliegen des ARD-Krimis
"Tatort"-Star Martin Brambach: Diese starke Leidenschaft hält seine Ehe aufrecht
"Wie man unsere Leichen beseitigt": "Tatort"-Star Axel Milberg über Horror-Erlebnis am Filmset
Tobler und Berg in Lebensgefahr
In Windeseile arbeitet sich die ehrgeizige Ermittlerin Franziska Tobler in den Mordfall des Apothekers ein und ist sauer, dass ihr Kollege Friedemann Berg nicht zu erreichen ist. Ob es daran liegt, dass sie womöglich bald seine Vorgesetzte ist? Die Funkstille beunruhigt sie so sehr, dass sie sich auf den Weg zum Berg’schen Hof macht, wo sie eine böse Überraschung erwartet. Die Geiselnahme auf dem Bauernhof spitzt sich dramatisch zu.
Blick hinter die Kulissen
Hauptdarsteller Hans-Jochen Wagner schilderte die Dreharbeiten auf dem abgelegenen Berghof als eine besonders intensive und eindrucksvolle Erfahrung. Vor allem die nächtlichen Szenen hätten eine greifbare Spannung und Unvorhersehbarkeit geschaffen, die ihn nachhaltig beeindruckten. Die besondere Atmosphäre bezeichnete er als "ein wahres Geschenk für jeden Schauspieler".
Lust auf noch mehr Krimis?
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Dreharbeiten zum neuen Thriller "Verschollen"
"Tatort"-Star Axel Milberg spricht über Horror-Erlebnis am Filmset
Rollen, Realität und Rückgrat
Elena Uhlig: "Als Schauspielerin könnte ich unsere Familie nicht ernähren"
20 Jahre verheiratet
Jan Josef Liefers und Anna Loos über ihr Streitverhalten als Paar
Nachhaltiges Erinnerungsstück
Makaber: Diese skurrile "Tatort"-Requisite schnappte sich Axel Prahl
"1991 ging das Experiment los"
"Tatort"-Star Ulrich Tukur über seine Ehe und die Kunst, sich nicht zu verlieren
Wer hätte das gedacht?
Schock in der ARD: Beliebter Ex-Ermittler endet als "Tatort"-Opfer
Turbulentes Liebesleben
Diese Ex-Beziehungen hatte "Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring
Schauspieler im Porträt
"Tatort"-Star Jeremias Meyer wollte gar kein Schauspieler werden
Was verdienen die Ermittler:innen?
Fünfstelliger Betrag! So teuer ist eine ARD-Sendeminute "Tatort"