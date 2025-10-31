Hier kannst du "The Connection" mitspielen!

Neue Folge in SAT.1 und auf Joyn "The Connection": Hier kannst du das Quiz während der Sendung mitspielen! Aktualisiert: 31.10.2025 • 13:58 Uhr von HF In der Joyn-App erwartet Knobel-Fans schon ein erster Eindruck von Matthias Opdenhövels Show-Neuheit "The Connection". Bild: Joyn/Willi Weber

Donnerstags, 20:15 Uhr, läuft die Rate-Show "The Connection" in SAT.1 und auf Joyn. Die Aufgaben aus der Show gibt's parallel zur Sendung in der Joyn-App zum Mitspielen und (mit etwas Glück) Gewinnen!

Worum geht's bei "The Connection"? "The Connection", moderiert von Matthias Opdenhövel, ist ein interaktives Quiz-Erlebnis, das die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Show einbezieht. Sowohl die vier Kandidat:innen im Studio als auch das Publikum zu Hause müssen versteckte Verbindungen zwischen scheinbar zufälligen Begriffen aufdecken. Die richtigen Antworten führen sie schließlich zur großen Master-Connection. Am 25. September 2025 feierte das brandneue Format Premiere und läuft nun immer donnerstags ab 20:15 Uhr im linearen TV-Programm und im kostenlosen SAT.1-Livestream sowie jederzeit auf Joyn.

Übungsrunde in der Joyn-App Bereits vor der TV-Ausstrahlung der ersten Folge von "The Connection" wartete eine Art "Trainingslager" auf die Joyn-Nutzer:innen. In der Joyn-App galt es, Quiz-Fragen zu beantworten und Punkte zu sammeln. Dabei handelte es sich um andere Aufgaben als die, die später in der TV-Show zu sehen waren.

Live mitspielen und gewinnen! Während der Sendung am Donnerstag in SAT.1 können die Zuschauerinnen und Zuschauer live in der App mitgrübeln und dort dieselben Fragen beantworten, die im TV gestellt werden. So wird "The Connection" zu einem interaktiven Erlebnis für die ganze Familie und bietet zudem die Chance auf einen Gewinn von 10.000 Euro. Weitere Informationen findest du in der Joyn-App (Link nur über Mobilgerät erreichbar).