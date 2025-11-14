Viele Änderungen Regeln der Teamfights und alle anderen wichtigen Infos zu "The Voice of Germany" 2025 Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Martin Meyer Auch Rea freut sich, dass "The Voice" wieder zurück ist. Bild: Joyn / André Kowalski

"The Voice of Germany" feiert 2025 Jubiläum. Zum 15. Mal suchen die Coaches die beste Stimme Deutschlands. Wer in dieser Staffel auf den Stühlen sitzt, welche Spezial-Ausgaben es gibt und welche Regeln sich dieses Jahr ändern - all das erfährst du hier.

Wann kann man "The Voice of Germany" 2025 sehen? Staffel 15 von "The Voice of Germany" startete am 25. September 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Neue Folgen kommen jeden Freitag in SAT.1. Die Sendezeiten im Überblick. Sendung verpasst? Alle Episoden kannst du im Anschluss an die Erstausstrahlung auch kostenlos online auf Joyn streamen. Das geht sowohl im Sender-Livestream als auch nach der TV-Ausstrahlung auf Abruf. Die "The Voice: Comeback Stage by SEAT"-Folgen werden ebenfalls auf Joyn zu sehen sein.

Was ist die "The Voice: Comeback Stage by SEAT"? Das Prinzip bei "The Voice" bleibt das Gleiche. Nur die Stimme zählt. Die Coaches verlassen sich rein auf ihr Gehör bei der Suche nach den besten Stimmen - dafür sitzen sie mit dem Rücken zur Bühne. Gefällt ihnen, was sie hören, so betätigen sie den Buzzer und dürfen erst dann einen Blick auf die Person hinter der Stimme werfen. Was diese Staffel jedoch neu ist, ist die Option der "The Voice: Comeback Stage by SEAT". Hier erhalten bereits ausgeschiedene Talente eine weitere Chance vom Neuzugang der "The Voice"-Familie: Calum Scott. Wer ihn von sich überzeugt, kann in den Liveshows wieder ins Rennen um den Titel einsteigen.

Schau dir hier die aktuelle Folge der Comeback Stage an: Ganze Folge The Voice: Comeback Stage by SEAT Wer bleibt in der Comeback Stage? Folge vom 07.11.2025 • 22 Min • Ab 6

Die Allstars: Beliebte Talente kehren zurück Wie schon in Staffel 10 kehren auch bei diesem Jubiläum einige Allstar-Talente zu "The Voice" zurück. Sie standen schon in früheren Staffeln auf der Bühne und treten erneut bei den Blind Auditions an. Wie hat sich ihr musikalischer Weg nach "The Voice" entwickelt? Können sie erneut mit ihren Stimmen überzeugen? Und erkennen ihre ehemaligen Coaches die Talente wieder? Diese Fragen werden in den Blind Auditions beantwortet und sorgen für besondere Highlights..

"The Voice Stories": Spannende Backstage-Einblicke Zusätzlich zu den regulären Folgen gibt es einige Spezial-Ausgaben: Die "The Voice Stories". Hier bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Die Coaches und Moderator:innen verraten in intimen Interviews so manches Geheimnis über die Show und ihr eigenes Leben. Die Talente zeigen euch, was vor einer Blind Audition alles passiert. Und frühere Teilnehmer:innen berichten, wie es ihnen seit "The Voice" ergangen ist. Das und noch viel mehr siehst du in den sechs Folgen von "The Voice Stories", die ab dem Start wöchentlich auf Joyn und im TV zu sehen sind.

Erhalte exklusive Backstage-Einblicke bei "The Voice Stories" Ganze Folge The Voice Stories Cro erobert "The Voice": Ein Tag hinter den Kulissen! Folge vom 31.10.2025 • 30 Min • Ab 6

Joker und Block bringen die Coach-Fights auf ein neues Level Der Block ist bereits aus den Blind Auditions der Vorjahre bekannt. Aber es gibt eine wichtige Änderung: Man kann die anderen auch noch während des Coach-Fights blocken. Es könnte also passieren, dass ein Coach alles gibt, mit dem Talent gemeinsam singt und dann doch noch geblockt wird. Ob sich das jemand traut? Gleichzeitig müssen auch die Coaches mit Ablehnung von den Talenten umgehen können. Wie die Fantas und Shirin damit zurechtkommen, verraten sie im Interview. Die Joker sind ganz neu und sorgen für absolutes Chaos im Studio! Jeder Coach hat eine Münze, die er oder sie nur ein einziges Mal in der Staffel einsetzen kann. Wenn sie in die magische Jukebox geschmiessen wird, aktiviert das einen einzigartigen Joker. Verrückte Dinge passieren dann im Studio. Was genau wissen nicht einmal die Coaches selbst - aber hoffentlich hilft es ihnen, das Talent von ihrem Team zu überzeugen.

Die 'Voice'-Crew stampft dafür ganz besondere Spektakel aus dem Boden Michi Beck über den Joker

Star-Gäste und "Battles of the Night" Auch in den Battles gibt es neue Regeln. Was bleibt wie bisher: Die Coaches können bei jedem Battle aussuchen, wie viele Talente sie in die nächste Runde mitnehmen wollen. Es gibt also nicht unbedingt ein Gewinner-Talent pro Battle. Vielleicht kommen alle weiter, vielleicht niemand. Jedes Team kann nur 9 Talente in die Teamfights mitnehmen, die Coaches müssen also sehr sorgfältig wählen. Noch spannender wird es in den Battles 2025 durch prominente Gast-Stars. Sie sitzen auf einem fünten Coach-Stuhl und beurteilen ebenfalls jede Performance. Ihre Aufgabe: Am Ende jeder Folge küren sie den besten Auftritt zum "Battle of the Night". Das bedeutet nicht nur Ehre und eine Zugabe für die ausgezeichneten Talente. Der Coach erhält damit auch einen Joker für die Teamfights, der dort über Weiterkommen und Ausscheiden entscheiden kann.

So hart sind die Teamfights Alle Coaches haben in den Battles nur ihre besten Talents ausgewählt. Denn in den Teamfights wird es knallhart und jeder Patzer kann das sofortige Ausscheiden bedeuten. Die Regeln der Teamfights lauten folgendermaßen: In jeder Runde gibt es vier Hot Seats zu besetzen, um die jeweils 12 Kandidat:innen konkurrieren. Wer am Ende einer Folge einen davon hat, zieht ins Halbfinale ein. Bei drei Runden gibt es so am Ende 12 Halbfinalist:innen. Die ersten vier Talente jeder Folge bekommen automatisch einen Hot Seat. Dann wird es spannend! Die Coaches wählen jeweils aus, welches Talent sie als nächstes ins Rennen schicken wollen. Dieses Talent fordert dann einen der besetzten Hot Seats heraus. Nach der Performance entscheidet ein Voting-Block im Studio, der aus ehemaligen "The Voice"-Talenten besteht, wer von den beiden Sänger:innen den Hot Seat bekommen soll. Wer so ein Duell verliert, scheidet sofort aus. In den Teamfights folgt also nicht nur eine Wahnsinns-Performance auf die andere, es gibt auch jede Menge spannende Entscheidungen. Für jedes "Battle of the Night", das ein Coach gewonnen hat, kann er oder sie einmalig eine Herausforderung zurückweisen und ein anderer Hot Seat muss herausgefordert werden. Damit schützt man sein Talent für diese Runde. Aber schon bei der nächsten Performance kann es wieder herausgefordert werden.