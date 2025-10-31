Naomi Lareine zurück bei Tricked: Mehr Schmerz, mehr Chaos, mehr Abenteuer

Naomi Lareine ist zurück. In der neuen Staffel von Tricked warten schmerzhafte Spiele, eine einsame Insel und ein Geburtstags-Fail mit Loco Escrito. Und das ist noch längst nicht alles.

Tricked geht in die zweite Runde: Naomi Lareine zeigt erneut, dass sie vor nichts zurückschreckt. In Staffel zwei legt die Musikerin noch eine Schippe drauf: schmerzhafte Spiele, Fake-Partys, wilde Festival-Challenges und ein unerwartetes Survival-Abenteuer auf einer einsamen Insel in Indonesien. Immer mit dabei: jede Menge Plot Twists, die Naomi und ihre Crew gnadenlos aus der Komfortzone werfen.

Die neue Staffel legt die Messlatte noch höher:

Naomi wird beim Openair Gampel von Tätowiererin Sara Fleur in ein verrücktes Spiel verwickelt, im "Tempel des Schmerzes" von ZZ Ampero auf eine harte Probe gestellt und direkt aus dem Alltag in ein Abenteuer auf einer einsamen Insel katapultiert. Dort kämpft sie in gleich zwei Episoden mit den Tücken der Wildnis, erlebt eine ungemütliche Nacht unter freiem Himmel und stellt sich gemeinsam mit Survival-Buddy Ketelby James schwierigen Prüfungen.

Natürlich darf auch der typische Tricked-Humor nicht fehlen: Gemeinsam mit Latin-Star Loco Escrito führt Naomi in einer weiteren Folge die Rapper L Loko und Drini an der vermeintlichen Geburtstagsparty von Lara gekonnt hinters Licht. Doch egal ob Festival, Tempel oder Insel – am Ende gilt immer: Nichts läuft, wie es scheint.

"Tricked" ist ab dem 28. September 2025 auf Joyn zu sehen und ab dem 05. Oktober 2025 auf ProSieben Schweiz.