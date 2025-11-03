"Tricked": Naomi Lareine führt ihr Umfeld aufs Glatteis Aktualisiert: 23.09.2024 • 16:05 Uhr Bild: ProSieben Schweiz / Jon Trachsel

In "Tricked" führt Sängerin Naomi Lareine ihr Umfeld aufs Glatteis und pranked nach Lust und Laune Freunde, Familie und macht selbst vor Promis nicht Halt. Doch das Blatt kann sich blitzschnell wenden.

Wird sie heute jemandem einen Streich spielen? Oder muss sich Naomi Lareine am Ende selbst einer Challenge stellen? Das weiss sie zu Beginn des Drehs jeweils selbst nicht so genau. Verliert sie die Challenge, droht ihr ausserdem eine Strafaufgabe.

Portrait Naomi Lareine Die 30-jährige Sängerin aus Zürich ist längst kein Geheimtipp mehr. Naomi Lareine hat sich in kürzester Zeit zu einer der vielversprechendsten Stimmen der Schweiz entwickelt. Mit eingängigen Songs wie "Issa Vibe", "Colorblind" und "Get It" konnte sie bereits ein breites Publikum begeistern. 2020 wurde ihr Talent bei den Swiss Music Awards mit einer Nominierung als "Best Talent" gewürdigt. Ihr Auftritt in der beliebten TV-Show "Sing meinen Song" festigte ihren Status als Schweizer R&B-Queen.

Die Dreharbeiten haben unheimlich Spass gemacht - zumindest im Nachhinein. Ich finde, das sieht man den Folgen auch an. Ich schätz es sehr, dass mir ProSieben bei der Entwicklung der Sendung so viele Freiheiten gelassen hat: ‚Tricked' ist nun wirklich mein Baby. Naomi Lareine

"Tricked" ab dem 29. September 2024 auf Joyn zu sehen und ab dem 06. Oktober 2024 auf ProSieben Schweiz.