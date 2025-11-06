Trotz der MeToo-Bewegung herrscht in Hollywood offenbar noch lange keine Gleichberechtigung. Kristen Stewart äußerte sich auf einer Veranstaltung in Los Angeles wütend über den ausbleibenden Wandel in der Filmindustrie.

Kristen Stewart (35) hat mit einer kämpferischen Rede Missstände im Hollywood-System angeprangert. Bei einem von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles ausgerichteten Event sprach sie vor Kolleginnen wie Kate Hudson, Julia Louis-Dreyfus, Riley Keough, Felicity Jones oder Alicia Silverstone über mangelnde Gleichberechtigung in der US-Filmindustrie.

Kristen Stewart ist zornig über die Missstände in Hollywood

"In einer Zeit nach MeToo schien es möglich, dass Geschichten von und für Frauen endlich die ihnen gebührende Anerkennung finden, dass es uns erlaubt oder sogar nahegelegt wurde, uns selbst und unsere gemeinsamen Erfahrungen, all unsere Erfahrungen, ungefiltert zum Ausdruck zu bringen", so Stewart laut "Variety" wörtlich.

"Aber ich kann jetzt bestätigen, dass es bei jedem einzelnen Bild ein harter Kampf ist, wenn der Inhalt zu düster und zu tabubehaftet ist, wenn Offenheit über Erfahrungen, die Frauen regelmäßig machen, immer Ekel und Ablehnung hervorruft."

Stewart hat selbst gerade erst ihren ersten abendfüllenden Spielfilm "The Chronology Of Water" inszeniert, der am 5. März 2026 in den deutschen Kinos starten soll. In ihren Ausführungen in Los Angeles sagte sie weiter: "Es ist, als dürften wir nicht einmal wütend sein. Aber ich könnte dieses Podium mit einer Gabel und einem verdammten Messer zerfetzen, so wütend bin ich."