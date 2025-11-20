Kino-Ikone
London ehrt Bridget Jones: Wird die beliebte Filmreihe fortgesetzt?
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Renée Zellweger (56) wird bis heute eng mit der liebenswert chaotischen Filmfigur Bridget Jones verbunden. Genau dieser Roman- und Kinoheldin wurde vergangenen Montag im Zentrum Londons ein eigenes Denkmal gewidmet. Die Statue am Leicester Square erweitert den Rundweg "Scenes in the Square", auf dem bereits andere populäre Filmcharaktere wie Mary Poppins, Mr. Bean und Harry Potter vertreten sind.
Hier kannst du den ersten Film der Reihe streamen
Bridget-Jones-Denkmal: Zellweger und Autorin Fielding feiern Kultfigur in London
Zellweger, die seit 2001 viermal als Bridget vor der Kamera stand, nahm an der Enthüllung mit der Autorin Helen Fielding teil, deren Bücher die Grundlage für die Filmreihe bilden. Die Bronzefigur zeigt Bridget im Minirock, ausgestattet mit Tagebuch und Stift. Zellweger war von der Darstellung der ikonischen Figur begeistert und beschrieb sie als "hinreißend".
Gegenüber der BBC sagte sie außerdem: "Ich denke, sie ist viel süßer als ich." Die anhaltende Beliebtheit der unperfekten Alltagsheldin erkläre sich, so die Schauspielerin, durch ihren hohen Wiedererkennungswert: "Es ist ihre Verletzlichkeit, ihre Menschlichkeit", sagte sie. "Wir erkennen uns in ihr wieder, wir erkennen uns in ihren Kämpfen wieder."
Die Autorin Helen Fielding schuf die Figur vor über 30 Jahren zunächst für eine Kolumne, in der sie Bridgets turbulentes Liebesleben schilderte. 1996 erschien ihr erstes Buch "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück", dem später drei weitere Romane folgten. Der erste Film kam vor 25 Jahren in die Kinos und entwickelte sich zu einem Welterfolg. Bis heute ist Fielding berührt davon, wie generationenübergreifend Bridget gefeiert wird. "Die Generation meiner Tochter mag Bridget, und das bedeutet mir sehr viel, denn so etwas kommt nur selten vor", erklärte sie.
Ich fühle mich sehr, sehr glücklich, und ja, ich bin stolz auf Bridget.
Zukunft der Filmreihe: Kommt ein fünfter "Bridget-Jones"-Film?
Nach dem Debütfilm im Jahr 2001 folgten 2004 "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns", 2016 "Bridget Jones' Baby" und Anfang 2025 der vierte Teil "Bridget Jones - Verrückt nach ihm". Allerdings bleibt bislang unklar, ob die Filmreihe jemals fortgesetzt wird. Die Autorin gab bei der Statuen-Enthüllung zu verstehen, dass eine weitere Fortsetzung durchaus möglich sei - man solle "niemals nie" sagen.
Zellweger wiederum hat längst bewiesen, dass sie weit mehr kann als nur Bridget Jones. Mit dem Biopic "Judy" (2019), in dem sie die legendäre Entertainerin Judy Garland verkörperte, feierte sie einen ihrer größten Erfolge und wurde 2020 mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Schon 2004 hatte sie für "Unterwegs nach Cold Mountain" ihren ersten Oscar erhalten - damals für eine Nebenrolle.
Hier gibt's Teil 2 der "Bridget-Jones"-Reihe
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
"Eine Katastrophe"
Clooney spricht Klartext: So belastend ist das Nippel-Trauma
Bekannt aus "Polizeiruf" oder "Tatort"
Felix Eitner ist mit 58 Jahren verstorben
Schauspieler aus dem Ruhrpott
Rosenkrieg bei "Der letzte Bulle"-Star Henning Baum privat: So wehrt er sich
17 Jahre glücklich verheiratet
Bambi 2025: Das Liebes-Geheimnis von "Der Bergdoktor"-Star Hans Sigl
Zitterpartie auf dem roten Teppich
Nach Auszeit: Til Schweiger feiert Comeback bei Filmpremiere
Die "Loser" des Abends
"Große, weirde Hochzeit": Kaulitz-Brüder spotten über Bambi-Verleihung
Emotionale Instagram-Botschaft
Seine Ehe ist nun endgültig vorbei: Tim Bendzko bestätigt Gerüchte
"Ganz dicke und enge Freunde"
Überraschende Enthüllung: Dieser Star brachte Jana Ina mit Giovanni Zarrella zusammen
Herausforderung und großes Glück
Sandra Hüller: Das schätzt sie an der Arbeit mit Hollywood-Stars wie Ryan Gosling und Tom Cruise