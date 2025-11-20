Tag 50: Halbzeit-Dinner mit FreundenJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 50: Tag 50: Halbzeit-Dinner mit Freunden
23 Min.Ab 12
Was für ein Meilenstein! Johannes freut sich, dass nun endlich die Hälfte des Experiments geschafft ist und hat seine Freunde zur Feier des Tages auf einen Brennnesseltee eingeladen. Beim Lagerfeuer tauschen sie sich über die letzten Wochen aus und genießen ein gemeinsames Essen.
