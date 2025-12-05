Tag 65: "Langsam wird das hier richtig zum Überlebenskampf"Jetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 65: Tag 65: "Langsam wird das hier richtig zum Überlebenskampf"
16 Min.Ab 12
Johannes gesteht sich ein, dass er einfach keine Reserven mehr hat. Er fühlt sich einsam und so energielos wie noch nie. Mehr Fisch wäre eine gute Lösung oder zumindest ein Anfang, doch dafür braucht er eine Angelreuse - und die wird natürlich sofort gebaut!
