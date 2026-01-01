Wieder Zuhause: Der erste Tag in den eigenen vier WändenJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 71: Wieder Zuhause: Der erste Tag in den eigenen vier Wänden
24 Min.Ab 12
Kaum zu fassen: Johannes wacht zum ersten Mal nach 70 Tagen wieder in seinem eigenen Bett auf. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt ihm aber nicht, es geht direkt zum Wiegen und zur Körperfettmessung im Fitnessstudio. Wie steht es um seinen Körper und seine Gesundheit nach dem Experiment?
