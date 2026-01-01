Schluss mit autark: "Teamwork Makes The Dream Work"Jetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 74: Schluss mit autark: "Teamwork Makes The Dream Work"
28 Min.Ab 12
Heute trifft Johannes ein paar Freunde am Blockhaus. Die helfenden Hände kann er gut gebrauchen, denn er hat sich fest vorgenommen die offenen Projekte, trotz seines frühzeitigen Abbruchs, noch zu beenden. Wir wünschen gutes Gelingen!
