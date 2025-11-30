Tag 60: Kein Bauchfett mehr übrigJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 60: Tag 60: Kein Bauchfett mehr übrig
27 Min.Ab 12
Johannes hat in den letzten 60 Tagen sehr viel Gewicht verloren, etwa zu viel? Er braucht definitiv mehr Kalorien am Tag, Kastanien könnten ihm dabei helfen. Aber das ist nicht seine einzige Sorge, denn wie sieht es mit der Zahnhygiene aus? Eine Zahnärztin besucht ihn und schaut sich das genauer an.
