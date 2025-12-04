Tag 64: Waschmittel aus Efeu, klappt das?Jetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 64: Tag 64: Waschmittel aus Efeu, klappt das?
15 Min.Ab 12
Zeit wirds! Heute geht Johannes Efeu sammeln um Waschmittel herzustellen. Seine Kleidung wechselt er nur noch selten und auch seine Finger bekommt er nicht mehr richtig sauber ohne Seife. Hoffentlich geht sein Plan auf und alles ist bald wieder frisch und sauber!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick