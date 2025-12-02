Tag 62: Bratäpfel sorgen für WeihnachtsstimmungJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 62: Tag 62: Bratäpfel sorgen für Weihnachtsstimmung
19 Min.Ab 12
Johannes fühlt sich alleine, macht es sich aber trotzdem gemütlich in seiner Hütte. Passend zur Vorweihnachtszeit gibt es heute zur Abwechslung mal gebratene Äpfel. Er vermisst die Abende mit seiner Frau und gutem Essen und freut sich schon darauf, zurück nachhause zu kommen.
