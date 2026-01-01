Back to Blockhaus: Ein letztes MalJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 73: Back to Blockhaus: Ein letztes Mal
16 Min.Ab 12
Johannes kehrt ein letztes Mal zu seinem selbstgebauten Blockhaus zurück und will dort Fragen und Kommentare von Zuschauern beantworten. Er erzählt, dass er ein paar Dinge bereut, wie zum Beispiel kein Getreide angebaut zu haben oder die Tatsache, dass sie definitiv zu wenig Kartoffeln eingepflanzt haben. Die Kälte und das Wetter hingegen seien kein Problem gewesen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick