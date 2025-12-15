Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
100 TAGE AUTARK

Alles hat ein Ende: Johannes blickt nochmal auf die Zeit zurück

JoynStaffel 1Folge 75
Alles hat ein Ende: Johannes blickt nochmal auf die Zeit zurück

Alles hat ein Ende: Johannes blickt nochmal auf die Zeit zurückJetzt kostenlos streamen

100 TAGE AUTARK

Folge 75: Alles hat ein Ende: Johannes blickt nochmal auf die Zeit zurück

15 Min.Ab 12

Johannes blickt ein letztes Mal auf die Zeit bei "100 Tage autark" zurück und schwelgt in Erinnerungen. Außerdem bekommt er seine aktuellen Blutwerte mitgeteilt und geht zum ersten Mal mit einem Freund in einem Restaurant essen. Wie sich das wohl anfühlen wird? Und vor allem, ob ihm das Essen auch schmecken wird?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

100 TAGE AUTARK
Joyn
100 TAGE AUTARK

100 TAGE AUTARK

Alle 1 Staffeln und Folgen