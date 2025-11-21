Tag 51: Mission des Tages: BrotbackenJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 51: Tag 51: Mission des Tages: Brotbacken
21 Min.Ab 12
Johannes setzt sich als Ziel des Tages endlich ein Brot aus den gesammelten Eicheln zu backen. Vorher geht's noch zum Angeln abends wird dann das Brotbacken in Angriff genommen. Zuerst müssen die Eicheln kleingeschnitten und dann zerstampft werden. Kann daraus wirklich ein leckerer Teig entstehen?
