2 Broke Girls
Folge 13: Das große P(r)oblem
21 Min.Ab 12
Es schneit wie verrückt in New York und weder im Diner noch im Cupcake-Geschäft lassen sich Kunden blicken. Max nutzt die Gelegenheit, um mit ihrem Mitschüler Deke für die Konditorenschule zu lernen. Die beiden verstehen sich prächtig - und bald befürchtet die Kellnerin, dass sie sogar Gefühle für Deke hat. Caroline versucht derweil, über Max' heißen Lehrer Nicolas hinwegzukommen. Sie steht wahnsinnig auf den Franzosen, doch er ist verheiratet.
