2 Broke Girls

Das "Nur fast"-Mädchen

ProSiebenStaffel 3Folge 18
Das "Nur fast"-Mädchen

Folge 18: Das "Nur fast"-Mädchen

21 Min.Ab 12

Nicolas lässt immer noch nicht locker: Hartnäckig versucht der heiße, aber verheiratete Franzose Caroline davon zu überzeugen, mit ihm zusammen zu sein. Er verspricht der blonden Kellnerin, seine Frau Juliette für sie zu verlassen. Er lädt sie sogar ein, dabei zu sein. Als Max und Caroline vor Ort in seiner Wohnung sind, kneift Caroline jedoch ...

ProSieben
