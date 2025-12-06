Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls - Staffel 3, Folge 8
Das In-Lokal

21 Min. Ab 12

Caroline hat einen heißen Surfer kennengelernt. Die beiden verabreden sich zum Abendessen in dem neuen "It"-Restaurant des Viertels. Aufgebrezelt und nervös wartet die Blondine auf den schönen Mark - doch der versetzt sie. Kurzerhand schnappt sich Caroline mit Max den reservierten Tisch, und die Freundinnen stellen fest, dass sie tatsächlich in einem ganz besonderen Laden gelandet sind.

