2 Broke Girls
Folge 16: Von Schlümpfen und Hexen
21 Min.Ab 12
Nachdem Max herausgefunden hat, dass Deke aus einer reichen Familie stammt, entscheidet sie sich, mit ihm Schluss zu machen. Sie ist überzeugt, dass Reiche und Arme nicht zusammen sein können - so wie Schlümpfe und Hexen. Deke überweist ihr deshalb eine Million Dollar, damit Max weiß, wie es sich anfühlt, reich zu sein. Tatsächlich verändert das Geld Max' Sicht auf ihr Leben ...
