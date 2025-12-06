Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

ProSiebenStaffel 3Folge 19
Folge 19: Scotch und Fisch

21 Min.Ab 12

New York feiert den St. Patrick's Day. Max und ihre Diner-Kollegen gehen wie jedes Jahr aus, doch Caroline hat so ihre Probleme mit deren Party-Gewohnheiten. Wehmütig erinnert sie sich daran, wie sie in reichen Tagen mit ihren wohlhabenden Freundinnen den Abend verbrachte. Nun muss sie in einer Bar grünes Bier trinken und sich von bärtigen Männern küssen lassen - das ist gar nicht nach dem Geschmack der Blondine.

