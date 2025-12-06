2 Broke Girls
Folge 3: Katze gut, alles gut
21 Min.Ab 12
Nach langem Betteln gibt Caroline Max nach und die beiden kümmern sich um ein streunendes Kätzchen. Auf der Suche nach einem neuen Heim für den Vierbeiner geraten sie zunächst an eine verrückte Katzen-Lady. Statt das verwaiste Tier bei ihr zu lassen, setzen sie es in einer wohlhabenden Wohngegend aus. Doch dann meldet sich die echte Besitzerin. Die Freundinnen machen sich auf der Suche nach ihrem ehemaligen Schützling.
