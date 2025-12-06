2 Broke Girls
Folge 14: Liebe im Container
21 Min.Ab 12
Es scheint sich etwas Ernstes zwischen Max und Deke anzubahnen. Er lädt sie auf ein Date und anschließend zu sich nach Hause ein. Dass es sich bei seinem Heim um einen umgebauten Müllcontainer handelt, irritiert die unkonventionelle Kellnerin nicht. Doch obwohl die beiden sich so gut verstehen und großartigen Sex haben, scheint Max nicht glücklich zu sein. Caroline fürchtet indessen um ihr Leben.
