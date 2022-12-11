Thema u. a.: Outdoor-Grillen an WeihnachtenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.12.2022: Thema u. a.: Outdoor-Grillen an Weihnachten
91 Min.Folge vom 11.12.2022Ab 12
Dass man an Weihnachten auch grillen kann, beweisen heute Koch und Fleischexperte Lucki Maurer und Profi-Barkeeper Justin Leone. Das Motto des Menüs: "X-Mas BBQ - Bayern meets Kanada". Lucki grillt ein bayrisches Weihnachtsmenü, Justin typisch kanadisch, wie in seiner Heimat. Dazu gibt es die perfekt passenden leckersten Drinks.