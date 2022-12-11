Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Outdoor-Grillen an Weihnachten

Kabel Eins
Folge vom 11.12.2022
Thema u. a.: Outdoor-Grillen an Weihnachten

Thema u. a.: Outdoor-Grillen an WeihnachtenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 11.12.2022: Thema u. a.: Outdoor-Grillen an Weihnachten

91 Min.
Ab 12

Dass man an Weihnachten auch grillen kann, beweisen heute Koch und Fleischexperte Lucki Maurer und Profi-Barkeeper Justin Leone. Das Motto des Menüs: "X-Mas BBQ - Bayern meets Kanada". Lucki grillt ein bayrisches Weihnachtsmenü, Justin typisch kanadisch, wie in seiner Heimat. Dazu gibt es die perfekt passenden leckersten Drinks.

