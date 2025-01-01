Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins
Abenteuer Leben am Sonntag

77 Min.Ab 12

Absolut simpel bei der Zubereitung, aber total lecker im Geschmack! Das ist Feuerkochen mit Fleisch-Experte Lucki Maurer. Ihm reicht ein Loch im Boden, Kohle rein, anzünden - und loskochen. Diesmal verwandelt Lucki aus günstigem Zwerchfell ein leckeres Steak, direkt aus dem Feuer, saftigen Lachs im selbergebackenen Brot, ein komplettes Gulasch und sogar Kaiserschmarrn.

