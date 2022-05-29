Thema u. a.: Vom Airstream zum CamperJetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.05.2022: Thema u. a.: Vom Airstream zum Camper
Chris und sein Kumpel Mix möchten einen kultigen Airstream Wohnwagen zum Camper ausbauen. Gar nicht so einfach, denn die Kultanhänger sind teuer und gefragt. Die Freunde müssen also selbst Hand anlegen und stoßen beim Restaurieren des alten Airstream auf so manch unliebsame Überraschung. Wird aus dem gewagten Projekt doch noch ein schöner Camper im Airstream Look?