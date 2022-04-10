Thema u. a.: Virtual Reality macht's möglich: Die Reise ins Miniatur WunderlandJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.04.2022: Thema u. a.: Virtual Reality macht's möglich: Die Reise ins Miniatur Wunderland
"Abenteuer Leben" begleitet die Entstehung des ungewöhnlichsten Spaziergangs von Deutschland. Ab April kann jeder durch die Landschaften des weltberühmten Hamburger Miniatur Wunderlands laufen. Modernste Virtual Reality-Technik macht diesen Trip möglich: Die Besucher können sich in der virtuellen Welt schrumpfen lassen und 30 Minuten durch die Miniaturwelt spazieren und wie in einem Videospiel Rätsel und Aufgaben lösen.