Abenteuer Leben täglich

Die Fleischtipps der WM-Sieger

Kabel EinsFolge vom 24.10.2023
Die Fleischtipps der WM-Sieger

Die Fleischtipps der WM-Sieger Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.10.2023: Die Fleischtipps der WM-Sieger

42 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 12

Im Herbst fand in Sacramento, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Kalifornien, die „World Butchers’ Challenge“ statt. Der Nürnberger Freyberger errang mit seinem Team den Titel in der Seniorenklasse. Das deutsche Team gewann auch in den Kategorien "Beste Rinderbratwurst" und "Beste Gourmetbratwurst". Inzwischen sind die Butcher’s Champions längst wieder in Deutschland. Abenteuer Leben täglich hat den Mannschafts-Kapitän des Erfolgsteams und den Vizeweltmeister der Jugendklasse besucht.

