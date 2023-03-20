Thermomix-Tricks - TrendgerichteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.03.2023: Thermomix-Tricks - Trendgerichte
43 Min.Folge vom 20.03.2023Ab 12
Smarte Küchenmaschinen sollen uns das Leben erleichtern? Aber stimmt das wirklich? Geht im Thermomix wirklich alles schneller, besser und auch lecker? Felicitas Then macht den ultimativen Test. Auf der Wochenkarte: Gerichte mit Trendcharakter. Auf Lager: viele coole Tipps und Tricks, die uns zusätzlich das Leben in der Küche erleichtern. Wir sind gespannt!