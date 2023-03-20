Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Thermomix-Tricks - Trendgerichte

Kabel EinsFolge vom 20.03.2023
Thermomix-Tricks - Trendgerichte

Thermomix-Tricks - TrendgerichteJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.03.2023: Thermomix-Tricks - Trendgerichte

43 Min.Folge vom 20.03.2023Ab 12

Smarte Küchenmaschinen sollen uns das Leben erleichtern? Aber stimmt das wirklich? Geht im Thermomix wirklich alles schneller, besser und auch lecker? Felicitas Then macht den ultimativen Test. Auf der Wochenkarte: Gerichte mit Trendcharakter. Auf Lager: viele coole Tipps und Tricks, die uns zusätzlich das Leben in der Küche erleichtern. Wir sind gespannt!

Alle verfügbaren Folgen