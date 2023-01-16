Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was, wozu, warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo

Kabel EinsFolge vom 16.01.2023
Folge vom 16.01.2023: Was, wozu, warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo

43 Min.Folge vom 16.01.2023Ab 12

Wissen Sie, was eine Eierschleuder ist? Oder eine Wachtelei-Schere? Nein? Dann sind Sie ja genau so schlau wie unsere Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann. Die beiden sollen Gadgets testen: Praktische, lustige oder einfach bizarre kleine Helfer. Aber vorher müssen Sie erstmal raten, wozu die überhaupt da sind. Denn das erkennt man oft nicht auf den ersten Blick. Obs was taugt oder nicht erfahren Sie beim Abenteuer Leben Gadget-Quiz.

