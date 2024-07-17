Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.07.2024: Let's Repair
41 Min.Folge vom 17.07.2024Ab 12
Ob Wasserkocher, Toaster oder Föhn – wenn‘s nicht mehr läuft, fliegt‘s auf den Müll. Denn mit einem Klick lässt sich im Internet ein neues Gerät bestellen und wird am nächsten Tag geliefert. Doch dadurch entsteht eine Menge Elektro-Müll: 1,5 Millionen Tonnen – alleine nur in Deutschland. Europaweit sind es 10 Millionen Tonnen Elektroschrott pro Jahr! Dabei lassen sich viele Geräte weder teuer noch aufwendig „retten“! Let’s Repair! Reparieren ist das neue Wegwerfen! Nachhaltigkeit ist in!