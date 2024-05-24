Die leckersten Hot Spots SardiniensJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.05.2024: Die leckersten Hot Spots Sardiniens
43 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 12
Food-Expertin Serena Loddo ist für "Abenteuer Leben" in ihrer Heimat auf Sardinien unterwegs. Die Delikatessen-Spezialistin zeigt das Leckerste, Ungewöhnlichste und Typischste der sardischen Esskultur: Darunter befinden sich das Nationalgericht Su Porceddu, das sardische Spanferkel oder das typische Hirtenbrot Pane Pistoccu sowie den Bottarga - das salzige Gold aus Sardinien.