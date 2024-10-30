Das ultimative Horrorhaus-SpecialJetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.10.2024: Das ultimative Horrorhaus-Special
Am 31.Oktober ist wieder Halloween und das bedeutet: das große Gruseln beginnt wieder! Und wir wollen es wissen, was braucht man für die ultimative Halloween-Party, die 5 Mutige Gäste bis ins Mark erschrecken soll? Tobi und Giulia legen sich ordentlich ins Zeug und fahren mit schaurig schrecklicher Deko auf, testen skurrile Halloween-Gadgets, zaubern ekelige Grusel-Snacks und lassen sich von einer professionellen Maskenbildnerin Tipps und Tricks für das ultimative Halloween Kostüm zeigen!