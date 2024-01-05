Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Ein episches Abenteuer für Superhelden-Fans im Disneyland Paris

Kabel EinsFolge vom 05.01.2024
Ein episches Abenteuer für Superhelden-Fans im Disneyland Paris

Ein episches Abenteuer für Superhelden-Fans im Disneyland ParisJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.01.2024: Ein episches Abenteuer für Superhelden-Fans im Disneyland Paris

42 Min.Folge vom 05.01.2024Ab 12

Der neue Marvel Avengers Campus im Disneyland Paris bietet atemberaubende Fahrgeschäfte, Restaurants und ein galaktisches Hotel. Achim Müller und Kim, eine deutsche Influencerin, müssen eine Mission erfüllen, um zu Superhelden zu werden. Sie essen XXL-Food und lernen von ausgebildeten Avengers. Die Mission endet auf einer aufregenden Achterbahn. Der Fun-Faktor im neuen Disneyland Paris Campus ist hoch.

Alle verfügbaren Folgen