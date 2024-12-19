Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Von Traumstränden zu Genussreisen: Dirks Food-Abenteuer in St. Petersburg

Kabel Eins
Folge vom 19.12.2024
Folge vom 19.12.2024: Von Traumstränden zu Genussreisen: Dirks Food-Abenteuer in St. Petersburg

43 Min.
Ab 12

Die schönsten Strände Floridas liegen nicht im Miami, wie viele vermuten. Zum besten Beach der USA wurde mehrfach der Strand von Saint Petersburg gewählt. Hier ist Sommer und Sonne das ganze Jahr. Dirk Hoffmann ist zum ersten Mal an die Westküste des Sunshine States gereist und ist von der Größe des weißen Sandstrands regelrecht überwältigt.

