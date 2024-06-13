Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.06.2024: Stadion-Knigge
43 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12
In wenigen Tagen startet die Fußball-EM im eigenen Land und die UEFA hat dafür klare Stadionregeln ausgearbeitet. Worauf müssen sich Fans einstellen, die ein Spiel an einem der zehn Austragungsorte besuchen möchten? Wir haben die wichtigsten zusammengestellt, damit der Stadionbesuch ein Erlebnis wird, dass ausschließlich positiv in Erinnerung bleibt und die teure Karte nachher nicht umsonst gekauft wurde bzw. der Besuch einem eventuell teuer zu stehen kommt!