Abenteuer Leben täglich

Sparfuchs Dupes: Die Duftzwillinge

Kabel Eins
Folge vom 27.06.2024
Sparfuchs Dupes: Die Duftzwillinge

Sparfuchs Dupes: Die Duftzwillinge

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.06.2024: Sparfuchs Dupes: Die Duftzwillinge

43 Min.
Folge vom 27.06.2024
Ab 12

Sie sind viel günstiger als das Original, sollen aber fast genauso riechen: Parfüm-Dupes. Das sind legale Nachbauten bekannter Düfte. Auf jeden namhaften Duft kommen mittlerweile etliche Imitate. Aber wie ähnlich riechen sie wirklich? Und: Was steckt da eigentlich drin in den Parfümfläschchen? Duftzwillinge im Check. Mit einem überraschenden Ergebnis!

