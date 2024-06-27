Sparfuchs Dupes: Die DuftzwillingeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.06.2024: Sparfuchs Dupes: Die Duftzwillinge
43 Min.Folge vom 27.06.2024Ab 12
Sie sind viel günstiger als das Original, sollen aber fast genauso riechen: Parfüm-Dupes. Das sind legale Nachbauten bekannter Düfte. Auf jeden namhaften Duft kommen mittlerweile etliche Imitate. Aber wie ähnlich riechen sie wirklich? Und: Was steckt da eigentlich drin in den Parfümfläschchen? Duftzwillinge im Check. Mit einem überraschenden Ergebnis!